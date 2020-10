Verlangen naar een rijk, lui en voornaam leven

Op bezoek bij mijn aangetrouwde Antilliaanse neef waan ik me in de tropen. Het groene behang op de muren van zijn woonkamer heeft een junglemotief. De thermostaat staat er altijd op 25 graden, terwijl op de achtergrond reggae klinkt, afgewisseld met André Rieu. Soms video-appt hij met zijn 90-jarige moeder op Curaçao, een leuke vrouw die op het strand in een huisje met een golfplaten dak woont. Ze heeft een jaloersmakende levenslust.

Ineens moest ik denken aan mijn lange verblijf op dat kale, bloedhete eiland, eind jaren negentig, toen ik het spoor zocht van Tip Marugg, wiens romans Weekendpelgrimage en De morgen loeit weer aan ik mateloos bewonder. Als we het toch over de ‘De Grote Drie’ moeten hebben staat hij bij mij op 1.

Om in een tropenstemming te blijven lees ik Jan Brokkens Het eiland van Jean Rhys, de nieuwe en uitgebreide editie van zijn uit 1992 daterende Goedenavond mrs. Rhys. Brokken gaat daarin op zoek naar de bronnen van het schrijverschap van Jean Rhys, die in 1890 op het bovenwindse eiland Dominica werd geboren als dochter van een Welshe arts en een Dominicaanse vrouw uit een creools-Schotse plantersfamilie. Soms schaamde ze zich voor die planters, die slavendrijvers waren, maar tegelijkertijd speet het haar dat ze niet een eeuw eerder geboren was, omdat haar leven dan veel beter zou zijn geweest: rijk, lui en voornaam. Op haar zestiende werd ze naar school in Cambridge gestuurd. Daarna mislukte ze op de toneelacademie en danste ze in de revue. Na haar vaders dood, in 1910, weigerde ze om naar Dominica terug te keren.

In Engeland leidde Rhys een turbulent liefdesleven. Ze trouwde drie keer, onder meer met een Nederlander, met wie ze een dochter kreeg. In 1924 begon ze korte verhalen te schrijven. Vier jaar later verscheen haar eerste roman, Quartet.

Teleurgesteld in het leven trok Rhys zich in 1940 terug. Pas in 1966 kwam ze weer met een roman, die haar succes bezorgde, Wide Sargasso Sea. Het is een prequel van Jane Eyre en speelt zich af op Dominica. Ze was toen al aan de drank.

Met Wide Sargasso Sea in de hand zwerft Brokken over Dominica en stuit op een wrange koloniale erfenis vol haat en achterdocht tussen zwarten en witten. De meeste jongeren die hij ontmoet hebben nog nooit van Rhys gehoord. De ouderen herinneren zich alleen haar plantersfamilie.

Het eiland van Jean Rhys is een mooi staaltje literaire non-fictie. Brokken voert je mee naar vergane plantages en zomerhuizen, waar de schrijfster haar jeugd doorbracht. Onderweg spreekt hij met nakomelingen van mensen die haar hebben gekend en met de kleinkinderen van haar oom. Met die getuigenissen vult hij het koloniale leven in van een hele generatie.

Brokken vertelt ook dat Rhys als kind door haar zwarte kindermeisje, die haar bang maakte met verhalen over zombies, vampiers en weerwolven, een wereld van angst en wantrouwen werd binnengeleid, waar ze nooit uit zou ontsnappen. Tegelijkertijd laat ze de hoofdpersoon in haar roman Voyage in the Dark vol bewondering zeggen: ‘Ik wilde altijd zwart zijn. Zwart zijn is warm en vrolijk zijn, wit zijn is koud en droevig zijn.’

In 1936 keerde Rhys kortstondig terug naar Dominica. De familieplantage was na een opstand verwoest. Bovendien kende ze niemand meer. ‘De slaafse gedienstigheid was verdwenen’, schrijft Brokken. Het eiland van haar jeugd was verleden tijd. Om het te redden schreef ze er een boek over.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 oktober 2020