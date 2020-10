Een kever als kluizenaar

Voor het eerst in 74 jaar is in Nederland een populatie juchtleerkevers aangetroffen, in een holle schietwilg in de dierentuin Gaia Zoo in het Limburgse Kerkrade.

Naam: juchtleerkever Wetenschappelijke naam: Osmoderma eremita Leefplek: holle oude loofbomen Eet: houtmolm met schimmels Uiterlijk: donkerbruin tot zwart glanzend schild, 3 cm groot Opvallend: ruikt naar juchtleer (soepel leer van kalfs- of runderhuid, bewerkt met berkenteerolie)

Medewerkers kwamen de dieren op het spoor doordat één kever zich op een wandelpad in de buurt van de boom liet zien. Dat er zo lang geen juchtleerkevers in Nederland waren gezien is niet zo gek. De dieren leven als larve drie tot vier jaar in de houtmolm van bomen, tot een meter diep. Eenmaal volwassen blijven de meeste kevers in hun geboorteboom en planten zich daar voort. Aan dat honkvaste gedrag heeft de soort de wetenschappelijke naam eremita (kluizenaar) te danken. Slechts een klein deel van de populatie trekt een paar honderd meter verder, op zoek naar een nieuwe holle boom.