De musicus werd wijnmaker

Harry Vorselen (52) uit Thorn was nooit wijnbouwer geworden als hem niet eerst een drama was overkomen. Het drama heette focale dystonie, onder musici ook bekend als spierkramp die optreedt precies én uitsluitend in de spieren die nodig zijn om het instrument te kunnen bespelen. Bij hem was het zijn mond die onbestuurbaar werd. Hij speelde hoorn, als solist en als eerste hoornist in het Radio Symfonie Orkest. Een blazer die de controle verliest over zijn embouchure, de mondhouding, is uitgespeeld. Behandeling is moeizaam, de kans op genezing was in zijn geval miniem.

En toen? Tja, zegt hij, en toen. Hij was 34, en muziek was zijn leven. We zitten bij hem thuis in de keuken, die grenst aan de ‘achtertuin’ van zeven hectare druivenstokken. Mieke Vorselen roert in de uiensoep, en vertrekt niet veel later naar hun wijnlokaal even verderop in Thorn, waar hun wijnen worden gemaakt, geproefd en verkocht.

Harry Vorselen is geboren in dit puntje Nederland dat grenst aan België en Duitsland. Natuurlijk ging hij als klein Limburgs jongetje bij de Koninklijke Harmonie van Thorn, net zoals zijn beide opa’s (klarinet en saxofoon). Hij blonk uit op de muziekschool, ging naar het conservatorium in Maastricht. Hij hield van het „krachtige en delicate” van de hoorn in de grote symfonieën – Beethoven, Wagner, Mahler. Hij was graag de spil van het orkest en het perfectionisme om op precies het juiste moment te presteren, paste bij hem. „Een karakterdingetje”, zegt hij.

Dus ja, wat toen? Het orkest bood hem – even prozaïsch als praktisch – een outplacementtraject aan. „Kijken wat je wel kunt.” En zo kwam hij vanzelf uit bij zijn „roots”. Alle mannen in zijn familie waren muzikant óf boer. Aan vaderskant was er nog altijd een stuk land in bezit, dat zijn vader als hobby, naast zijn werk als inseminator in de varkensindustrie, bewerkte. Suikerbieten, mais, asperges soms. In die tijd, zegt Harry Vorselen – het was 2004 – las je steeds meer over Nederlandse wijnen. Tel daarbij op de ligging van de landbouwgrond, in de Maasvallei met z’n ondergrond van grind, in een stukje Limburg met een microklimaat van veel zon en weinig regen. Plus de toeristische charme van Thorn, met de witgepleisterde huizen en kolossale abdijkerk. Van 990 tot aan de komst van Napoleon (1794) was het een zeer welvarend en zelfstandig vorstendommetje, geregeerd door ongetrouwde, hoog-adellijke dames.

Als probeersel heeft hij 600 stokjes aangeplant. Op aanraden van een Luxemburgse wijnbouwer koos hij voor Auxerrois, een druivenras met van nature lage zuren. „Het zuurgehalte van de druif is bepalend voor de smaak van de wijn.” Hoe noordelijker de druiven groeien, hoe minder zonuren, hoe onrijper de vruchten, hoe zuurder de wijn. Maar dat was vóór de klimaatverandering. Die druivenstokken stonden er, voor je er druiven aan hebt, zegt Harry Vorselen, ben je drie jaar verder. „Ik had nog geen idee wat ik ermee moest.” Hij kwam een fruitboer tegen, uit Aldeneyk, zeven kilometer verderop, net over de grens met België. Hij wilde weleens wat anders proberen dan appels en peren en had ook wat druivenstokjes neergezet. Zestien jaar later zijn ze nog steeds vrienden, elk met een eigen wijndomein. Samen zijn ze houder van de eerste, grensoverschrijdende BOB – beschermde oorsprongsbenaming. De wijnen uit de Maasvallei én de makers ervan zijn Europees erkend.

Maar voor het zover was, moesten ze nog veel leren. Te beginnen bij de Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau in Trier. Oftewel: de wijnbouwschool. Drie keer in de week een dag school, ze gingen er samen heen. „Grofweg zijn er drie vakgebieden: het verbouwen en telen van de druif, het wijnmaken zelf en ten slotte de marketing en verkoop van de wijn die je maakt.” Hij is geen vinoloog, zoals je een kenner noemt die veel weet van verschillende wijnen. Hij is een oenoloog, een wijnmaker die álles weet over een aantal wijnsoorten, namelijk de soorten die hij zelf verbouwt.

Wijn werd, zegt hij, bijna een obsessie. „Ik had dezelfde ervaring als in de muziek. Eerst weet je niks, maar dan leer je een instrument kennen, je verdiept je in de componisten, de muziekstijlen. Hoe meer je ervan weet, hoe mooier het wordt. Met wijn is het precies hetzelfde. Je leert druivensoorten kennen, de interactie tussen de grond, het klimaat, de schei- en natuurkundige processen.” Alles wat er gebeurt in het stadium tussen druivensap en azijn, zegt hij en zoekt naar woorden. „Dat was, dat was…” Een openbaring? „Ja. Eigenlijk wel.”

De allereerste oogst leverde 5.000 flessen op. „Via eBay had ik een wijnpers gehaald uit Duitsland.” Die opgeknapt met hulp van de vader en oom van Mieke. Tanks gekocht, vaten, flessen. Bottelen en etiketteren bij zijn moeder in de garage. En wat hij wel had gehoopt, maar niet verwacht: de wijn was echt lekker. Aromatisch. Smaakvol. „Gewoon goede wijn.”

De slijter in het dorp leek het wel leuk voor de toeristen: wijn uit Thorn. De horeca zette het ook op de kaart. „We waren meteen het eerste jaar uitverkocht.” Het jaar erop is hij met nieuwe druiven gaan experimenten. Pinot gris. Dornfelder. Later riesling en pinot noir, rassen die hun oorsprong hebben in de Elzas, Frankrijk, waar bergen kou en neerslag tegenhouden. Moeilijke druiven voor een te noordelijk klimaat. Zo wás het. Door de verandering in het klimaat schuift de wijnbouwgrens op naar het Noorden, óók voor dat soort druiven. „Het is bij ons in de regio zo warm en droog geworden, dat wij bijna betere omstandigheden hebben voor die klassieke, cool-climate-rassen.”

Warmer weer zet de „wijnwereld” op z’n kop, zegt hij. Probeer maar eens een riesling uit Australië, zegt hij. „Een slok diesel.” Te veel zon geeft de druiven een „petroltoon”. Wijnbouwers in Zuid-Spanje, waar het makkelijk 40 graden of meer wordt, hebben moeite om het alcoholpercentage in hun wijnen lager dan 16 procent te houden. „Zelfs wij hebben zomers gehad die wijnen opleverden met 14 procent alcohol.” Vooralsnog plukt hij de vruchten van klimaatverandering, zegt hij. Maar nadelen zijn er ook: „Zelfs wij hebben zomerdagen van 40 graden, als het regent in augustus, komt er meteen 80 millimeter omlaag.” En de Suzukivliegjes uit het zuiden vliegen de zon achterna en boren nu ook zijn druiven stuk.

Negen soorten wijn maakt hij tegenwoordig, zo’n 60.000 flessen per jaar. Vrijwel alles wordt in Nederland opgedronken. Het wordt verkocht via de groothandel, de plaatselijke horeca in Thorn en de eigen winkel, het staat op de kaart in vrijwel alle Nederlandse restaurants met een ster, van Château Neercanne bij Maastricht tot Rijks in Amsterdam. Zestien jaar geleden moest hij nog uitleggen dat het heus wel kon, Nederlandse wijn, en nog lekker was ook. Nu is wijn uit Nederland nog steeds „een niche”, maar wel een die zeer wordt gewaardeerd. „Sommeliers vinden het leuk om te schenken aan buitenlandse gasten.”

Het consumentenprogramma Kassa besteedde in september aandacht aan Hollandse wijnen en hield een wijntest: drie experts proefden twee soorten, gemaakt door vijf Nederlandse wijnbouwers. (De wijn van Wijngoed Thorn kreeg de hoogste cijfers, een 8 voor de pinot gris en een 8,6 voor de riesling). En afgelopen zomer, toen er wegens corona reisbeperkingen golden, stond de winkel voller dan ooit tevoren met Nederlanders op wijnreis in eigen land.

Toch even kijken, zegt hij, en we stappen in zijn bedrijfsbusje en rijden naar Thorn. Pal naast het gebouw van de Koninklijke Harmonie is zijn wijnwinkel. Voorheen stond hier de boerderij van zijn grootouders, zijn vader werd er geboren, zijn tante woont nog in het huis ernaast. In de voormalige stallen staan nu wijnvaten te borrelen en te gisten. Loop de stal uit en je bent op een minivakantie: door de straten geplaveid met Maaskeien, over het pleintje genaamd Wijngaard waar vast ooit de miswijnen voor de vorstinnen werden verbouwd, naar de abdijkerk – met relikwieën én een gemummificeerde kanunnik in een sarcofaag – die niet onderdoet voor een Franse of Italiaanse kathedraal.

De jongste zoon past precies in de wijntank

Hij schenkt, op de stoep voor de winkel, twee glazen Auxerrois in, de eerste wijnsoort die hij ooit maakte. Hij proeft en schudt van nee. Zijn mondspieren zijn weer in orde, van de focale dystonie heeft hij geen last meer. Nu moet hij met het hele lijf en leden aanpoten: snoeien, opbinden, oogsten, persen, pompen. Gaat er een filter, tractor of etiketteermachine kapot, dan moet hij het zelf maken, en zo technisch onderlegd was hij voorheen niet.

Nu, half oktober, zijn de meeste wijnen overgepompt in de roestvrijstalen vaten en moeten twintig tanks schoongeboend voor de volgende lading druivensap. Hij heeft drie zoons om hem daarbij te helpen – van 18, 16 en 14 –, de jongste past met hogedrukspuit en al nog precies in de tank. Het is „anders dan een partijtje hoorn blazen”. Muziek speel je en het is weg, wijn blijft. Maar hij ziet overeenkomsten. „Er is een vaste routine: een nieuwe week, een nieuw concert, een nieuw muziekstuk leren. Bij wijn bepalen de seizoenen het ritme: nieuw jaar, nieuwe druiven, nieuwe wijn. „De opmaat, de focus, het perfectionisme is hetzelfde.”

