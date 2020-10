De onaffe van Liesbeth Koenen

De wetenschapsjournaliste Liesbeth Koenen, die in augustus overleed, was bezig aan een boek over ‘waargebeurde taalverhalen’. De onvoltooide versie daarvan heeft ze postuum op het internet laten verschijnen, onder de titel Liesbeths Onaffe. Van de vijf geplande hoofdstukken was het eerste af en het tweede ook al grotendeels geschreven.

Hoe onaf ook, het leest als een trein.

Het eerste hoofdstuk vertelt het tragische verhaal van het Amerikaanse meisje Genie, dat tot haar dertiende werd opgesloten en nauwelijks met taal in aanraking kwam. Wetenschappers raakten in haar geïnteresseerd, ze zagen de mogelijkheid van een ideaal experiment: in hoeverre kan zo'n meisje toch nog echt taal leren? Dat dat heel lastig bleek te zijn, zal niemand verbazen. Maar om wetenschappelijk te verklaren waarom dat zo is, is nog heel wat anders. Koenen neemt de ruimte om het ontroerende levensverhaal van Genie uitvoerig te beschrijven. Daarna probeert ze te verklaren waarom Genie nooit veel verder kwam dan wat gebrekkige zinnen van twee of drie woorden. Het antwoord voert langs Noam Chomsky, zijn ideeën over een aangeboren grammatica, maar ook langs witgeelgorzen, zeeslakken en een wormpje.

Het tweede hoofdstuk gaat over de chimpansee Nim Chimpsky. New Yorkse wetenschappers probeerden hem in de jaren zeventig gebarentaal te leren. Het dier leerde honderden gebaren, maar het combineren van twee of meer gebaren tot iets dat op een zin leek, lukte nooit echt. Daarmee leek dit experiment te bevestigen wat Chomsky al jaren beweerde: dat alleen het menselijk brein in staat is gebaren of woorden met elkaar te combineren tot grotere gehelen.

De overige hoofdstukken hadden moeten gaan over het taalvermogen van blinden, doven en doofblinden, over een man die meer dan twintig talen spreekt „maar letterlijk te achterlijk is om zijn veters te strikken”, en over het taalvermogen van mensen met ernstig hersenletsel. Prachtige onderwerpen, waar je op internet van alles over kunt vinden, maar waarover je liever had willen lezen in een voltooide versie van dit boek.