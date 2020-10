De bewoners van Eerbeek willen het niet meer: een fabriek in de achtertuin, een truck voor de deur

Een groene wand scheidt papierfabriek DS Smith van de nabijlegen woningen. Foto Walter Herfst

Om zeven uur ’s ochtends staan ze er soms al, de vrachtwagens langs de Volmolenweg. Te wachten tot ze het bedrijfsterrein van papierfabriek Mayr-Melnhof op kunnen. Keurig op een rijtje. Ze komen het vouwkarton halen dat hier gemaakt wordt: het materiaal waar doosjes voor theezakjes van gemaakt worden. Of cornflakesverpakkingen. Dat gebeurt op een terrein van meer dan tien hectare. Schoorstenen waar stoom uit komt, steken boven de hekken uit.

Klinkt als een doorsneefabriek, alleen: zij ligt middenin een woonwijk. De entree van Mayr-Melnhof zit tussen twee rijtjes huizen in. De fabriek grenst direct aan sommige achtertuinen. En de vrachtwagens staan voor de deur van de huizen te wachten, tot frustratie van de omwonenden: zij voelen dagelijks de trillingen en horen het ronken van de motoren.

Dat is nog niet alles. „De verkeersveiligheid is echt één van de grote problemen”, zegt Ed van Dam, bestuurslid van de Wijkraad Eerbeek-Zuid. Rondom de fabrieksuitgang kan het zo druk worden met trucks dat fietsers de straat liever vermijden. „Er is hier een wegen-lay-out waarvan je denkt: als je dit opnieuw zou kunnen doen, dan had je alles gedaan behalve dit.”

Eerbeek is een Veluws dorp met de skyline van een industriestad. Voor de bezoeker is het even wennen, maar de ongeveer 10.000 inwoners van Eerbeek weten niet anders dan dat je op weg naar de supermarkt op minstens één van de drie papierfabrieken stuit. Achter de hoofdstraat, in het centrum, zie je Mayr-Melnhof. In het zuidelijke deel van het dorp zijn ze gewend aan de schaduw van de fabriek DS Smith. Iets verder buiten het dorp, in de bossen, ligt Neenah Coldenhove. En dan zijn er nog een handvol papierverwerkende bedrijven, zoals dozenfabrieken, en groothandels.

Aan de Wethouder Sandersstraat torent de fabriek van DS Smith boven het groen uit. Foto Walter Herfst

Papierhoofdstad van Nederland, zo is de bijnaam van Eerbeek. Historisch is dat zo gegroeid: water dat in beken van de Veluwe afstroomt, kon hier al eeuwen geleden papiermolens aandrijven. In de twintigste eeuw heeft die industrie Eerbeek groot gemaakt: er was altijd werk, Turken en Italianen kwamen eropaf en vestigden zich in het dorp.

„De fabrieken plaatsten ook advertenties in Friese en Drentse kranten”, vertelt Wim Blom, bestuurslid van de dorpsraad Eerbeek-Hall en al zijn hele leven woonachtig in Eerbeek. „Op zaterdagmorgen huurden ze een hoek van het café af, en dan kwamen de sollicitanten.” Wie aan de slag mocht, kreeg een goed salaris – en niet zelden een huis van het bedrijf zelf.

Natuurlijk is Blom daar trots op. Nog steeds verdienen 2.500 mensen hun brood in de papierindustrie rondom Eerbeek; iedereen kent zo wel iemand. Ze sponsoren de lokale sportclubs. Maar, zegt Blom ook, in de afgelopen decennia is de leefbaarheid in Eerbeek door de industrie onder druk komen te staan.

De verkeersstromen zijn wel erg groot geworden: honderden vrachtwagenbewegingen per dag. De fabrieken zijn soms letterlijk een staatbreedte verwijderd van een woonkamer. Het ruikt soms wat zurig in het dorp: de geur van papierpulp. Het is moeilijk een vergunning te krijgen voor nieuwbouw, vanwege geurnormen. En wanneer toeristen met de historische stoomtrein op het station stoppen, zien ze niet echt veel aanlokkelijks om voor uit te stappen.

Het voormalige station van Eerbeek. Naast de spoorlijn is ook industrie gevestigd. Foto Walter Herfst

De provincie wil de leefbaarheid in het dorp verbeteren, met een budget van zo’n 170 miljoen euro. Ook het Rijk en de bedrijven dragen bij. De overlast moet teruggedrongen worden, zonder de fabrieken – en dus de werkgelegenheid – te schaden. Een puzzel, want hoe je verenig je al die belangen?

Meer plaatsen in Nederland zoeken een antwoord op deze vraag. Pakweg een miljoen mensen ervaren hinder door geur van bedrijven in hun nabije omgeving, aldus RIVM-cijfers uit 2016 – de meest recente hierover. In Gelderland en Overijssel werden er vorig jaar zo’n 3.200 klachten over ingediend, meldden Tubantia, De Gelderlander en De Stentor in augustus op basis van cijfers van gemeenten en provincie. Namen deelde de instanties niet, maar de kranten openden een meldpunt. Veel van de bedrijven waar klachten over kwamen, bevinden zich middenin dorpskernen. Vaak bestaan ze al decennia, opgericht in een tijd dat het veel gangbaarder was om op dit soort plekken fabrieken te bouwen. De bedrijven zijn sindsdien flink gegroeid. Denk aan de papierfabriek in Renkum: de grootste in z’n soort in Nederland, en hemelsbreed nog geen honderd meter verwijderd van de centrale winkelstraat. Of wat te denken van een leerlooierij aan de hoofdstraat van Lichtenvoorde – die volgens omwonenden soms een „kadaverachtige” lucht afgeeft?

En dan zijn dat slechts de geurklachten uit twee provincies. Niet meegerekend zijn ernstige geluidhinder (1,9 procent van de bevolking, blijkt uit RIVM-onderzoek) en overlast door trillingen of bedrijfsverkeer (geen duidelijke cijfers beschikbaar). Dat laatste vormt bijvoorbeeld een probleem in Markelo, waar een veevoerfabriek in het dorpshart niet alleen stinkt, maar ook veel verkeer trekt. Moet die eigenlijk niet gewoon weg, vroegen de lokale PvdA en VVD zich eerder dit jaar hardop af?

En dan zijn er nog andere externe effecten die niet direct voor overlast zorgen: door de fabrieken is het soms lastig extra woningen te bouwen, vanwege normen die dan overschreden worden. Of omdat de omgeving simpelweg onaantrekkelijk is – dit speelt in Doetinchem, waar een papierfabriek in het centrum staat.

Voor de bedrijven zelf is de situatie vaak even ongewenst: overlast leidt tot gedoe, en aan uitbreiding hoeven ze echt niet te denken als de fabriek al in iemands achtertuin staat.

Alle industrie zorgt voor 1.350 vrachtwagenbewegingen per dag. Foto Walter Herfst

‘Zet dat maar uit je hoofd’

„Ik krijg ook regelmatig de vraag van bewoners: kunnen we die fabrieken niet gewoon verplaatsen?” Gerard van Egmond is voorzitter van de Wijkraad Eerbeek-Zuid. „Maar dan zeg ik altijd: nou, dat kost minstens een miljard, dus dat kan je uit je hoofd zetten.”

Maar niks doen was ook geen optie. „De inwoners zeiden steeds vaker: we willen een mooie en leefbare omgeving”, zegt Jan Markink, gedeputeerde van Gelderland. En dat terwijl de industrie meer wil produceren. Wat juist weer tot meer verkeersbewegingen leidt. Markink: „Een conflict zou ik het niet willen noemen, maar er zijn wel duidelijk belangentegenstellingen.”

Voor fabrieken is de overlast óók ongewenst: het leidt tot gedoe

In 2017 liet Gelderland door McKinsey onderzoek doen naar de papierindustrie. Was er eigenlijk nog toekomst voor die bedrijfstak in de provincie? Zo ja, dan werd het tijd om eens grondig te kijken naar hoe het verder moest met Eerbeek. Het antwoord: ja, er is een toekomst. Een gouden zelfs. Productverpakkingen zoals Mayr-Melnhof maakt, blijven populair. En nu consumenten steeds meer bestellen, doet ook karton het gigantisch goed. Logisch dat de fabrieken willen uitbreiden. Maar dan moet het dorp er wel beter op ingericht worden.

Dat dit een monsterklus zou worden, was meteen duidelijk. In 2017 begon de gemeente Brummen, waar Eerbeek deel van uitmaakt, aan een uitgebreid plan om alle wensen te accommoderen. Een braakliggend terrein nabij het centrum kon misschien een ‘logistiek centrum’ worden: daar konden vrachtwagens voor álle fabrieken laden en lossen, waarna het met kleiner vervoer naar de fabrieken zou gaan. De uitgang van Mayr-Melnhof kon misschien op een andere plek komen. De fabriek zelf zou een vergunning krijgen om meer te produceren, maar wel na plaatsing van extra geluidswallen. Onderzocht zou moeten worden of bouwen in het centrum niet alsnog mogelijk kon zijn, ondanks de geurnorm. En de Eerbeekse Beek zou een prominentere plek moeten krijgen in een nieuw ingericht centrum.

Met die beek, op dit moment niet meer dan een nauwelijks zichtbare sloot, was het immers ooit allemaal begonnen. Betere zichtbaarheid van het stroompje zou niet alleen fraai zijn, het kon de identiteit van Eerbeek wellicht ook ten goede komen, was het idee.

Papierfabriek Mayr-Melnhof doet een poging de omgeving te verfraaien. Foto Walter Herfst

Historisch verknoopt

Het klonk goed, maar al snel bleek hoe ingewikkeld het is wanneer de ruimtelijke situatie historisch zó verknoopt is. De uitbreiding van de capaciteit van Mayr-Melnhof sneuvelde in 2019 bij de Raad van State, nadat een aantal inwoners bezwaar had gemaakt. Er was niet genoeg onderzoek gedaan naar de trillingen die bij de uitbreiding kwamen kijken, de verkeersbewegingen en de effecten op het groen in de omgeving. In Eerbeek kan simpelweg niet het hele wensenlijstje gerealiseerd worden, was de les.

Inmiddels heeft de provincie vanwege de complexiteit van de Eerbeekse puzzel een groot deel van de uitvoering van de kleine gemeente Brummen overgenomen. Nu is er vaker overleg tussen de betrokken partijen, zoals de Industriekern Eerbeek-Loenen, de wijkraden en de provincie.

Dat ‘polderen’ loopt volgens de betrokkenen goed. De eerste onderdelen van het project beginnen te lopen. Zo kijken bewoners en industrie dezer dagen samen naar mogelijke andere uitgangen voor Mayr-Melnhof.

Maar de tegengestelde belangen blijven. In een groepsgesprek dat NRC met vertegenwoordigers van de groepen heeft, ontstaat discussie over de plaats van het logistiek centrum. De Wijkraad vreest een lelijk distributiecentrum aan de rand van het centrum, terwijl het dorp juist mooier moet worden. Bewoner Ed van Dam: „Moet dat nou echt dáár?” Gedeputeerde Markink benadrukt dat er nog naar alternatieven gekeken wordt.

De provincie heeft zichzelf tot 2030 de tijd gegeven om alles uit te voeren. De komende jaren zullen onvermijdelijk nog teleurstellingen volgen. Gedeputeerde Jan Markink: „Uiteindelijk moeten er knopen worden doorgehakt.” Dirk Schut, die de industriekern vertegenwoordigt: „Maar niemand kan het laken naar zich toetrekken en eenzijdig bepalen wat er gebeurt.”

Soms is de conclusie ook dat een probleem simpelweg niet op te lossen valt. In alle plannen is opvallend weinig aandacht voor de geuroverlast: een vrijwel onoplosbaar probleem, geven alle betrokkenen toe. De stank zal bij Eerbeek blijven horen. De provincie zal bouwen binnen de geurnorm volgens het plan dan ook bij hoge uitzondering toestaan. Expliciet alléén in Eerbeek, waar volgens het besluit de „unieke” historische situatie geen andere optie biedt.

En om nog een reden: Eerbeekers vinden de stank eigenlijk niet zo’n probleem. Telefonisch is onderzocht hoe de inwoners van het dorp ertegenover staan. Het bleek dat bijna iedereen de geur wel eens ruikt. maar slechts een kwart zich eraan stoort.

Eerbeekers vinden de stank eigenlijk niet zo’n probleem

Bewoner Wim Blom: „Die geur ruik ik al sinds ik een kleine jongen was. Dat hoort gewoon bij het dorp.” Gerard van Egmond van de Wijkraad-Zuid: „Ik heb één principe. Er zijn mensen die vanuit het westen hier komen wonen en na een paar dagen zeggen: het stinkt hier naar oud papier. Dan denk ik: ja, dan had je een andere plek moeten kiezen.”