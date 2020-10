Concertgebouworkest benoemt Iván Fischer tot ‘honorair gast-dirigent’

Het Koninklijk Concertgebouworkest heeft Iván Fischer (69) benoemd tot honorair gastdirigent met ingang van het seizoen 2021/22. Dat heeft het orkest vrijdag bekendgemaakt. De Hongaarse dirigent zal minstens twee weken per seizoen met het orkest werken. Fischer is de derde zogenoemde ‘titeldirigent’ van het orkest, naast eredirigent Bernard Haitink en conductor emeritus Riccardo Chailly.

De benoeming van Fischer, al sinds 1987 vrijwel jaarlijks te gast bij het orkest, is niet meer dan een etiket op een al lang bestaande, intensieve relatie. Fischer leidde in juni nog een serie geweldige masterclasses, in december staat hij opnieuw voor het orkest.

Algemeen directeur David Bazen: „Iván Fischer weet het orkest regelmatig een artistieke impuls te geven door zijn eigenzinnige en verfrissende ideeën over repertoire, orkestopstelling en samenspel.”

Iván Fischer: „Het Concertgebouworkest heeft grote muzikale en menselijke kwaliteiten, en een traditie van vernieuwing.’

Chef-dirigent

Met de benoeming van Fischer brengt het Concertgebouw dus wel goed dirigentennieuws, maar niet het nieuws waar zowel het orkest als het publiek al bijna twee jaar sinds het vroegtijdig vertrek van de vorige chef-dirigent Daniele Gatti op hoopt: de benoeming van een nieuwe chef-dirigent.

De kandidaat die gold als wenskandidaat van een groot deel van de musici is de Let Andris Nelsons. Maar Nelsons maakte begin deze maand bekend dat hij zijn contracten bij zowel het Boston Symphony Orchestra als het Gewandhausorchester in Leipzig heeft verlengd. Daarmee is zijn komst naar Amsterdam van de baan, en moet het Concertgebouworkest dus opnieuw beginnen met de zoektocht naar een nieuwe chef-dirigent.

Deze herfst staan, als de concerten dan weer door kunnen gaan, wel twee dirigenten voor het orkest van wie de namen regelmatig in de kandidatenlijstjes rondzingen: Daniel Harding en Gustavo Dudamel.