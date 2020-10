Betaalapp Alipay is heel handig voor Chinezen én voor de Chinese overheid

Een lening afsluiten bij een bank? In China is dat hopeloos ouderwets aan het worden. De banken, veelal in handen van de staat, werken uiterst traag en bureaucratisch. Je moet er met een zwarte (en beslist geen blauwe) pen een stapel formulieren invullen, waarbij je na elke schrijffout opnieuw moet beginnen, en je moet tal van gegevens aanleveren. En omdat het staatsbanken zijn, lenen ze hun geld nog steeds het liefste uit aan grote staatsbedrijven, niet aan kleine private ondernemers.

Voor hen en voor gewone burgers is het veel makkelijker een lening aan te vragen via de app van Alipay. Dan is het vaak binnen een paar minuten geregeld. De app staat toch al op elke telefoon: iedereen betaalt ermee. Een pinpas of, nog ouderwetser, contant geld is in China vrijwel in onbruik geraakt. Je kunt de deur niet meer uit zonder telefoon, maar je portemonnee hoeft niet meer mee.

Dat komt vooral door Ant Group, het grootste financieel-technologische bedrijf van China, en door Tencent, Ants grootste concurrent en eigenaar van de app WeChat. Die bedrijven domineren samen vrijwel de hele Chinese markt voor betalingsverkeer.

Ant (eerste helft 2020: 8,4 miljard euro omzet, 2,7 miljard winst) is een jong bedrijf. Het werd in 2004 opgericht en is een spin-off van Jack Ma’s e-commercebedrijf Alibaba. Inmiddels is Ant volgens The Economist waarschijnlijk al net zoveel waard als de zakenbank JPMorgan Chase, de grootste bank ter wereld – opgericht in 1799. Het toont aan hoe groot de kracht is van het concept van Ant. En hoezeer bedrijven met een slimme koppeling van technologie aan financiële dienstverlening de positie van de traditionele financiële sector aan het ondergraven zijn.

Ant gaat binnenkort naar de beurs in Hongkong en Shanghai, vermoedelijk kort na de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Waarschijnlijk wordt het ’s werelds grootste beursgang tot nog toe, waarmee die van het Saoedische oliebedrijf Aramco wordt overtroffen. Die bracht vorig jaar zo’n 23 miljard euro op. Ant gaat dat record naar verwachting breken met een geschatte opbrengst van rond de 25 miljard euro voor 11 procent van zijn aandelen.

De man met het kleinste gezicht

Het succes van Ant komt voort uit het massale gebruik van Alipay, de betaalapp van Ant. Vrijwel iedereen in China heeft Alipay op zijn telefoon staan, WeChat of allebei.

WeChat, van Tencent, begon als een soort WhatsApp voor berichtenverkeer, maar heeft inmiddels een betaalfunctie en nog een reeks andere mogelijkheden aan de app toegevoegd, net als Alipay. Zo kun je met de apps van Ant ook een lening of verzekering afsluiten. Verder kan je kiezen uit duizenden financiële producten om in te investeren – en daarmee je vermogensbeheer in handen leggen van de app.

De bedrijven konden zich snel ontwikkelen doordat de bankensector in China onderontwikkeld, log en strak gereguleerd was. Dat gold zeker toen Ant in 2004 de markt betrad.

Je zou Ant kunnen zien als de oplossing voor een probleem waar Jack Ma tegenaan liep met Alibaba. Ma, de voormalige leraar Engels die in China grappend de man met het grootste hoofd en het kleinste gezicht wordt genoemd, wilde producenten en afnemers via internet aan elkaar koppelen. Het gebrek aan een betrouwbaar betalingssysteem was daarbij een van de grootste hindernissen, ontdekte hij. Daarom ontwikkelde hij een systeem waarbij kopers het geld op een tussenrekening stortten. De koper kreeg het pas overgemaakt als de spullen in goede orde waren ontvangen.

De grote doorbraak in het betalingsverkeer kwam met de introductie van QR-codes. Iedere gebruiker van de app heeft zo’n code. Om te betalen, in een winkel of aan vrienden, kan je die laten scannen. Je kan met je telefoon ook de code van een ander scannen en het bedrag zelf invoeren. Bij een betaling is de standaardvraag: ‘Scan jij mij, of scan ik jou?’

Een werknemer van Ant is in het hoofdkantoor in Guangzhou bezig op zijn smartphone. Foto Alex Plavevski/EPA

Algoritmes bepalen

Al in 2008 klaagde Ma dat het voor kleine ondernemers zo moeilijk was leningen van de bank te krijgen. „Als de banken niet veranderen, dan veranderen wij de banken”, zei hij toen.

Lenen werkt bij Ant zo: een ondernemer laat zijn klanten betalen via Alipay en gebruikt de app voor de eigen inkoop. Zo krijgt Ant inzicht in de kapitaalstromen van het bedrijf, en kan het inschatten welk krediet haalbaar is.

Als de ondernemer het krediet netjes afbetaalt, telt dat mee bij een volgende lening. Ant kan dan besluiten meer krediet te verlenen. Hoewel, besluiten is het niet echt – de algoritmes bepalen dat, en het gebeurt zo goed als real time. De rente die Ant berekent, ligt lager dan die op de onderhandse leningen waar kleine ondernemers vroeger vooral van afhankelijk waren.

Sinds het coronavirus circuleert, functioneert de app in nauwe samenwerking met de Chinese overheid ook als een gezondheidsapp, en in het buitenland is het een soort creditcard. De betaalfunctie levert Ant een enorme hoeveelheid transacties op. Om een idee te geven: in 2019 verwerkte Ant bijna 25 keer zoveel betalingen als PayPal. En dat terwijl PayPal het grootste online betalingsplatform buiten China is.

Toch zijn de betalingen voor Ant niet het belangrijkste, want ze leveren nauwelijks winst op. De betaalfunctie is tegenwoordig vooral een lokkertje om klanten binnen te halen voor de andere diensten, zoals leningen. Daaraan hoopt het bedrijf in de toekomst nog veel meer te verdienen.

De app werd in 2019 door ongeveer een miljard klanten gebruikt – iets meer dan een op de acht mensen die op aarde leven. De meeste van die klanten zijn Chinees. Hun activiteiten leveren als grootste rijkdom een ongelooflijk arsenaal aan veelsoortige data op. Data die ook nog eens met weinig restricties verzameld en gebruikt kunnen worden, want de wetgeving op het gebied van privacy is in China verre van waterdicht.

Alipay heeft zo’n miljard gebruikers – iets meer dan een op de acht mensen die op aarde leven

Sociaal krediet

Ant weet veel van zijn klanten, en is daarmee ook een aantrekkelijke partner voor de Chinese overheid. Het is niet voor niets dat juist dit bedrijf werd gevraagd om mee te helpen aan het Chinese ‘sociaal kredietsysteem’: een systeem waarbij burgers op basis van onder meer hun gedrag als consument een sociale score toegekend krijgen, die uiteindelijk moet gaan bepalen wat zij wel of niet mogen in de maatschappij.

Luister ook naar deze aflevering van de podcast Vandaag: Hoe China punten uitdeelt aan zijn burgers

Wie mag kopen op krediet en wie niet? Maar ook: wie mag reizen met de hogesnelheidstrein en wie mag naar het buitenland? Op den duur hoopt de overheid uit al die data ook te kunnen afleiden wie het juiste politieke en sociale gedrag vertoont en wie niet.

Ant is in die zin een typisch Chinees bedrijf: zeer kapitalistisch en technologisch vooraanstaand, maar ook verzamelaar van gegevens die toegankelijk zijn voor de Chinese overheid. Daarmee kan die de controle op burgers verder verfijnen, veel beter en efficiënter dan als de staat deze controlemechanismen zelf zou ontwikkelen. De bevolking accepteert het verlies aan privacy, in elk geval zolang zij in ruil daarvoor goede dienstverlening krijgt.

Dit private bedrijf is dus ook een radertje in het communistische systeem, en Ant (of Tencent) had nooit zo groot kunnen worden zonder deze symbiose.

Dat leidt in de Verenigde Staten tot achterdocht. De regering-Trump zou al gekeken hebben naar beperkingen voor de activiteiten van Ant in de VS in het kader van de nationale veiligheid. Eerder heeft de president al pogingen gedaan om WeChat en de Chinese video-app TikTok te verbannen.

Geen wonder dus dat Ant heeft afgezien van een beursnotering in de VS.