‘Anderen begroeven mijn vader in Turkije. Huilen, schreeuwen, ongeloof’

Zeycan Dogan (44 jaar): ‘We konden mijn vader niet ritueel wassen’

‘Mijn vader en moeder liepen in april corona op. Mijn moeder was aanvankelijk zieker dan mijn vader. Terwijl zij opknapte, ging hij achteruit. Hij was een vitale man van tachtig, maar moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar ging het snel bergafwaarts. Hij is in twee weken tijd overleden.

„Mijn moeder, vijf broertjes en zusjes en ik hebben in het ziekenhuis gewaakt. We mochten niet tegelijk bij hem in de kamer zijn. Ik moest smeken: mogen we nog één moment als gezin bij elkaar zijn? We kregen toestemming. Hij heeft ons nog een laatste keer kunnen zien, voelen, ruiken en horen. Dit moment is alles geweest voor ons.

„Vlak voor hij de palliatieve sedatie kreeg en wegzakte, heeft hij ons nog kort toegesproken. ‘Ik heb gegeten en gedronken van de spijs die het leven mij te bieden had. Mijn reis is blijkbaar tot hier. Ik heb jullie tot hier gebracht, en vanaf hier moeten jullie het zelf doen’, zei hij. Toen blies hij zijn laatste adem uit.

„De dood van mijn vader leidde tot veel zelfreflectie. Ik woon in Maarssen, heb twee kinderen, een zoon van elf en een dochter van negen, en ben op zoek naar werk. Ik had een baan gevonden, maar die ging niet door vanwege corona. Dus de pandemie heeft me dubbel geraakt.

„Na de dood van mijn vader ging ik mijn eigen leven afzetten tegen dat van mijn ouders. Zij moesten niet alleen hun kinderen grootbrengen, maar ook een plek voor zichzelf veroveren in Nederland, waardoor er minder aandacht was voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen, ook al ze hielden zielsveel van ons.

„Mijn ouders zijn naar Nederland gekomen met niet meer dan een plastic tas, een paar Turkse lira’s, zo goed als analfabeet, maar met heel veel wilskracht. In het begin moesten ze met drie kleine kinderen in een kraakpand slapen.

„Het rollenpatroon was erg traditioneel: mijn vader werkte, mijn moeder zat thuis. Ik ben in liefde opgegroeid, heel beschermd, maar niet zoals ik nu met mijn kinderen omga, waarbij ik vraag, luister, anticipeer. Dat was er niet in mijn jeugd. Er was niets anders dan werken en school. Mijn ouders wisten wel dat kunst en cultuur goed zouden zijn voor onze ontwikkeling, maar ze hadden zelf niet de intellectuele capaciteit om het ons mee te geven.

„In mijn pubertijd had ik een recalcitrante periode, waarin ik minder contact had met mijn ouders. Het hebben van vriendjes was niet bespreekbaar. Uitgaan was niet bespreekbaar. Ik was een balans aan het zoeken tussen mijn Turkse en Nederlandse ik, en daar worstelden mijn ouders ook mee. Ik ben de oudste, dus ik heb de hete kolen uit het vuur moeten slepen voor mijn broertjes en zusjes.

„Toen ik in de twintig was, heb ik de vader van mijn kinderen (en inmiddels ex-man) ontmoet en ging ik het huis uit. In Turkije ga je pas samenwonen als je gaat trouwen, maar ik ging samenwonen. Ik had een huis gekocht en zei tegen mijn ouders: ‘Ik ga samenwonen’. Een mooi moment. Mijn vader zei: ‘Ik zal me niet meer bemoeien met je persoonlijke beslissingen, maar ik zal altijd je vader blijven’. Dat vergeet ik nooit meer. Hij had geaccepteerd dat dit ons land, onze cultuur en ons leven was. Waar hij voorheen de rots was, de dominante Turkse man die zijn gezin met hand en tand bewaakte, werd hij nu water en vloeide hij met ons mee.

„Mijn vaders wens was om in Turkije begraven te worden. De ochtend na zijn overlijden is hij door zijn Turkse uitvaartonderneming naar Schiphol gebracht. Daar heeft hij vijf dagen in het mortuarium gelegen. Het was de paasperiode en er waren geen vluchten naar Turkije. Alle instanties waren maar half open of niet open.

„De Turkse autoriteiten lieten overledenen toe, familieleden niet. Het had iets barmhartigs: overledenen mochten tijdens de pandemie nog begraven worden op hun eigen grond. In Marokko werden ze geweigerd. Dus Marokkaanse Nederlanders hebben grond in Nederland moeten kopen. Wij moeten ergens nog dankbaar zijn dat onze vader in zijn familiegraf ligt.

„De familie heeft voor ons de begrafenisplechtigheid waargenomen. We konden helaas geen videoverbinding maken, omdat in het dorp vrijwel geen internet is. Daarom hebben familieleden de uitvaart gefilmd en de beelden daarna naar ons toe gestuurd. Het was heel pijnlijk om te zien dat anderen onze vader moesten begraven. Dat kan ik niet verkroppen.

„We hebben de opnamen van de uitvaart samen bekeken bij mijn moeder thuis. Met zijn zessen: mijn moeder, mijn broertjes en zusjes. Het was een erg surrealistische situatie. Je kunt niet geloven dat het je vader is. Het is godsgruwelijk pijnlijk. Huilen, schreeuwen, ongeloof. Geen kant op kunnen met je verdriet. Je zit daar maar in een flatje in Overvecht.

„Ik weet niet of ik de Nederlandse autoriteiten of de Turkse iets kwalijk moet nemen. We zaten natuurlijk in een enorme crisis. Wel moest ik huilen toen ik dat nieuws over minister Grapperhaus zag. Ik dacht: ik mocht verdomme het ziekenhuis niet eens in om mijn vaders hand vast te houden toen hij zo ziek was. En vervolgens gaat Grapperhaus doodleuk zijn huwelijk vieren. Ik gun iedereen zijn geluk en plezier. Maar het steekt echt verschrikkelijk.

„We zijn alevitisch, een stroming in de islam, en wilden onze vader volgens onze rituelen en gebruiken begraven. Maar we hebben niet alles kunnen doen. Zo hebben we hem niet binnen 24 uur, of zo snel mogelijk, te gronde kunnen leggen, maar pas op dag zes. Dat doet pijn.

„Bijna drie maanden na mijn vaders overlijden, konden we eindelijk naar Turkije om zijn graf te bezoeken. Dat mocht alleen in uitzonderlijke gevallen. Het was een enorm emotionele reis. Het begon al toen we aankwamen op de luchthaven en onze vader ons niet stond op te wachten, zoals hij altijd deed. En dan besef je: ik ben nu volwassen. Wij moeten dit als kinderen organiseren voor onze vader, als laatste eerbetoon.

„Zijn geboortedorp Banaz ligt in een vallei, omringd door bergen, in Centraal-Anatolië. Als er boodschappen gedaan moeten worden, zit je een uur in de auto. Toen we aankwamen in het dorp, lag zijn huis er stil en verlaten bij. We werden overweldigd door verdriet.

„Hoe liefdevol we als gezin ook met elkaar zijn, iedereen draagt zijn of haar verdriet op zijn eigen manier. Een eenzaam proces. We hadden wel steun aan elkaar hoor. We bleven maar paracetamols aan elkaar vragen, tegen de hoofdpijn van het huilen. En we hadden veel familie om ons heen die onze hand vasthield, ons hielp rechtop te staan, ons van de grond schraapte.

„Het is traditie dat de familie eten serveert voor de gemeenschap op de dag dat een naaste te gronde wordt gelegd. En een week later weer, en nogmaals aan het einde van de veertigdaagse rouwperiode. De familie in Turkije heeft ook die drie momenten voor ons waargenomen, in afgezwakte vorm. Uiteraard wilden we ook iets in Nederland doen. We hebben we anoniem 180 kilo fruit geschonken aan een voedselbank in Utrecht. Dat is aan 140 gezinnen gedoneerd.

„Toen we in Turkije waren, hebben we alsnog de grote maaltijd geserveerd voor onze vaders ziel. Je deelt in feite de spijs van het leven met familie, vrienden en dierbaren, zodat zijn ziel wordt geaccepteerd in de hemel. Het hartige eten – vlees en bulgur – symboliseert het zout van de tranen. Het zoet van het leven wordt gedeeld in de vorm van baklava. De dorpelingen hebben ons geholpen met het slachten van de koe en het voorbereiden van het eten. Toen het klaar was, werd het woord verspreid: vanaf drie uur is er eten voor de ziel van Asur Dogan. Iedereen die zich aangesproken voelde, kwam.

„Het eten dat overbleef werd uitgedeeld aan de zieken, de zwakken en degenen die niet in staat waren om te komen. In de dagen daarna kwamen verschillende families ons eten brengen, want wij waren in diepe rouw en konden niet voor onszelf zorgen. Dat is traditie. Het was een erg mooi gevoel, we werden in ons verdriet gedragen door de gemeenschap.”

Sahin Ergec (37 jaar): ‘We waren bang dat oma eerder zou overlijden’

Foto Sebiha Oztas

‘Mijn oma lag in een verzorgingstehuis en was zwaar dement. De laatste weken voordat ze overleed mochten we niet meer bij haar op bezoek vanwege corona. Terwijl wij echt elke week, soms elke dag bij haar langs gingen. Het was heel verdrietig.

„Mijn oma woonde op de begane grond. Dus vanaf de straat kon je haar zien zitten voor het raam. Maar ze reageerde niet, ze zat daar maar een beetje voor zich uit te staren. Dat was te emotioneel voor mij, vanachter dat glas naar oma kijken. Dus ik heb dat maar één keer gedaan. Andere familieleden waren daar wel vaak te vinden.

„Toen ik en andere familieleden nog op bezoek mochten komen, dwongen we mijn oma om te eten en te drinken. De zusters konden haar niet dwingen. Ze at en dronk niks meer. Toen was het vrij snel afgelopen. De laatste twee dagen mochten we op bezoek komen om afscheid te nemen.

„Mijn oma was een gastarbeider van de eerste generatie. Ze is samen met mijn opa eind jaren zestig naar Nederland gekomen. Ze hebben allebei jarenlang in de koekjesfabriek in Tholen gewerkt. Dat vond ik als kind helemaal geweldig. De koekjesfabriek stuurde als kerstcadeau dozen met koekjes. Dat zijn warme herinneringen.

„Mijn opa was opgeleid tot imam. In Turkije werd hij betaald voor zijn werk als imam, in Nederland niet. Er waren hier nog niet eens moskeeën. Hij vertelde dat ze naar een café of buurthuis gingen om te bidden. Dan was het café helemaal schoongeboend, zodat ze in het zaaltje hun bidmatjes konden neerleggen.

„Mijn oma wilde in Turkije begraven worden, net als het overgrote deel van de Turkse Nederlanders, zeker van de eerste en tweede generatie. De meesten hebben een overlijdensverzekering bij Diyanet (de Islamitische Stichting Nederland), die alles heel netjes regelt. Maar er begint langzaam een kanteling te komen. De derde of vierde generatie overweegt steeds vaker begraven te worden in Nederland. Want dan is het makkelijker voor de kinderen om het graf te bezoeken.

„Er is in het voorjaar, op het hoogtepunt van de corona-uitbraak in Nederland, een moment geweest dat overledenen niet naar Turkije konden om begraven te worden. Vervolgens mocht het lichaam wel overgevlogen worden, maar mocht de familie niet mee.

„Wij vielen net in de periode dat alles weer vrijgegeven was. We zijn wel bang geweest dat oma eerder zou overlijden. Het was heel belangrijk voor ons om bij de uitvaart te zijn. We hadden het heel triest gevonden als dat niet had gekund. Laat staan dat oma in Nederland begraven had moeten worden. Niet omdat Nederland zo’n rotland is. Maar de wens van oma was altijd om in Turkije begraven te worden. En die wens wil je gewoon vervullen.

„Maar alles is goed verlopen. Nadat oma was overleden, werd ze opgehaald en gewassen. We konden hier in Nederland nog even bidden. Vervolgens is ze naar Schiphol gebracht. Van de verzekering mochten er twee mensen betaald mee naar Turkije voor de uitvaart. De rest mocht op eigen kosten mee. We zijn in totaal met zes familieleden naar Turkije gevlogen, onder wie ik.

„De uitvaart was eind juni. Ik ben drie dagen in Turkije geweest om alles te regelen. De uitvaart was wat de overheid een ‘noodzakelijke reis’ noemt en daarom een uitzondering op het negatieve reisadvies. Dat ik bij terugkomst in quarantaine moest, nam ik voor lief.

„Vliegen was een vreemde ervaring. We zaten met zijn drieën naast elkaar, er waren geen stoelen vrijgehouden. Iedereen moest een mondkapje op, daar werd streng op gelet. En toen werd er eten en drinken gebracht. Dat leidde tot een komische situatie. Er werd omgeroepen dat mensen eerst even naar links en rechts moesten kijken om te voorkomen dat ze tegelijkertijd een hap zouden nemen. Maar op een gegeven moment was iedereen gewoon aan het eten.

„Toen we in Turkije aankwamen, wisten we niet wat we zagen. Iedereen droeg een mondkapje. Mijn familieleden waren daar heel streng in. In de auto wilden we hem afdoen, maar daar was geen sprake van. Mijn vader en ik dachten: de mensen in het dorp zullen wel zoiets hebben van: ‘We wonen hoog in de bergen, wat kan ons hier nou overkomen’. Maar ook daar droeg ook iedereen een mondkapje, zelfs als ze de velden in gingen.

„Ik was onder de indruk, maar raakte soms ook geïrriteerd. Want het is erg warm, een mondkapje is erg ongemakkelijk en mensen gingen er wel erg ver in. Als we lekker met de familie in de tuin zaten, dachten wij: nu kan dat ding toch wel af? Maar nee hoor.

„Voor de begrafenis waren we in Ordu. Daar hielden ze zich ook tot in het extreme aan de regels. Elke ochtend werd via de minaretten omgeroepen dat mondkapjes verplicht zijn. Tijdens de begrafenis wilde de imam niet beginnen met het gebed tot mensen genoeg afstand hielden. Hij ging echt kijken of iedereen anderhalve meter uit elkaar stond.

„De uitvaart was simpel maar mooi. Het is in een flits voorbijgegaan. Ik doe er nu redelijk luchtig over, maar het was natuurlijk erg emotioneel. Je gaat eerst met zijn allen bidden in het dorp, en dan wordt de kist naar de begraafplaats gedragen. Het graf wordt door de familie gegraven. En iedereen schepte het zand terug op de kist. We hebben onze plicht gedaan. We hebben oma overgeleverd aan de aarde, zoals ze dat zeggen: topraga teslim etmek. En de rest is aan God.

„Mijn plekje ligt daar ook al klaar. Ik was bij het familiegraf en zag generaties Ergecs liggen. De ouders van mijn opa, en daar de ouders van. Ik kreeg er een warm gevoel van. Toen dacht ik: ik wil hier wel bij liggen, mocht mijn tijd komen.

„Ik ben van de eerste generatie die is geboren en getogen in Nederland, in Bergen op Zoom. Ik heb daar acht jaar in de politiek gezeten, voor de PvdA. Maar ik ben gestopt, omdat mijn werkgever mij een mooi aanbod deed. Ik werk bij de Belastingdienst en mocht gaan studeren bij de TIAS Business School, zodat ik verder kon groeien in het management. Een van de voorwaarden was wel dat daar de prioriteit zou liggen.

„Ik ben een echte Hollander, met een groot zwak voor Turkije. Niet overdreven nationalistisch hoor. Maar weet je, mijn hele familie is geboren en getogen in Turkije. Mijn hele stamboom ligt daar. Dus dat blijft altijd een deel van je.”

Arlette Veldhuijzen-Günaydin (38 jaar): ‘Ik heb mijn man sinds de jaarwisseling niet meer gezien’

Foto Sebiha Oztas

‘Ik heb ruim dertien jaar in Turkije gewoond. Ik heb mijn man leren kennen tijdens een vakantie in Alanya. We zijn getrouwd en naar Antalya verhuisd. Daar zetten we een transportbedrijf op, 724transfer.com, de grootste aanbieder van shuttle- en privévervoer in de Turkse Rivièra. We kregen twee dochters, Ayla en Damla, en hadden een prima leven in Turkije.

„Maar vanaf 2013 werd de sfeer grimmiger, zeker na de Gezi-protesten tegen de regering. De politieke en sociale polarisering nam toe. De kinderen werden ouder en we wilden ze beter onderwijs en een betere toekomst geven, zonder de extreme prestatiedruk in Turkije. Daarom besloot ik in 2016 te remigreren. Nu woon ik in Houten en werk als administratief medewerker op de Marnix Academie (pabo).

„Mijn man kon zijn bedrijf niet loslaten en bleef in Antalya. We hebben in goed overleg besloten om voor onbepaalde tijd gescheiden te leven. En we hebben een goede balans gevonden. Wij komen tijdens de schoolvakanties naar Turkije. En hij komt hierheen als het kan, meestal om de twee, drie maanden. Het is soms zwaar, maar het is te doen. We FaceTimen elke dag. We hebben samen hetzelfde hogere doel voor ogen.

„Door corona wordt ons geduld tot het uiterste op de proef gesteld. We hebben elkaar met de jaarwisseling voor het laatst gezien in Nederland. Hij zou twee maanden later weer hierheen komen, maar dat ging niet meer als gevolg van de reisbeperkingen. Met zijn Schengenvisum kwam hij Nederland niet meer in. Mensen met een verblijfsvergunning zijn nog wel welkom.

„Mijn vader overleed op het hoogtepunt van de corona-epidemie. Dat was enorm schrikken. Hij was zeventig jaar en leed aan diabetes. Als gevolg daarvan was recent een van zijn benen geamputeerd. Hij was aan het revalideren op een verpleegafdeling toen hij besmet raakte met het coronavirus. Dit is helaas in veel verpleeghuizen gebeurd door onvoldoende voorzorgsmaatregelen.

„Ik had mijn vader al maanden niet gezien vanwege de corona-maatregelen. De uitvaart vond plaats in zeer kleine kring. Het was een nare, onmenselijke en onwerkelijke ervaring. Je bent in gezelschap van mensen van wie je houdt, maar je kunt elkaar niet troosten en omhelzen. Het was nog moeilijker door het feit dat mijn man niet naar Nederland kon komen om ons te steunen.

„Tijdens de uitvaart hebben we een livestream gemaakt, zodat mijn man en zijn familie er toch een beetje bij konden zijn en ons konden ondersteunen op zo’n moeilijk en emotioneel moment. Ze hadden nog nooit een Nederlandse begrafenis meegemaakt en konden er niets van verstaan. Maar op deze manier was het toch een gedeelde ervaring, waarover we konden napraten.

„Ondanks de risico’s hebben we toch besloten om in de zomer naar Antalya te gaan. Om in een vol vliegtuig te stappen voelde wel raar. Maar dat risico hebben we – met mondkapjes – toch genomen. Ik had mijn man al ruim zeven maanden niet meer gezien. We verbleven bij mijn schoonzus in huis. Uitstapjes en samenkomsten met overige familie waren altijd in de open lucht, en we hielden afstand. We zijn veel de natuur en de bergen in geweest, en op het strand was genoeg ruimte om veilig te genieten.

„Wij worden zowel persoonlijk als zakelijk geraakt door dit beleid. Ons bedrijf brengt reizigers van het vliegveld naar hun huis of hotel en terug. Doordat het vliegverkeer maandenlang heeft stilgelegen, heeft onze branche grote verliezen geleden. We hebben 120 man personeel op non-actief moeten zetten en ook een deel van hen moeten ontslaan. Dat was erg moeilijk. Gelukkig hebben we van de weinige vluchten wel steeds passagiers gehad. We overleven door in te teren op onze reserves.

„Wat de toekomst brengt? Ons vooruitzicht is net zo onzeker als dat van iedereen, alleen zijn wij vanwege onze intercontinentale relatie extra afhankelijk van het vliegverkeer. Ik hoop dat we het virus met verstand de baas kunnen.”