44 mannen opgepakt in Australisch onderzoek kindermisbruik

In Australië zijn door het hele land 44 mannen aangehouden op verdenking van het bezitten en maken van kinderporno. Dat heeft de Australische politie vrijdag bekendgemaakt. Zestien kinderen zijn in veiligheid gebracht.

De mannen zijn tussen de 19 en 57 jaar oud. De politie kwam z eop het spoor omdat ze allemaal gebruik zouden hebben gemaakt van dezelfde clouddienst om beelden uit te wisselen. „Pixel voor pixel” zocht de politie een jaar lang naar aanwijzingen, zegt politiechef Reece Kershaw. „Het vinden van slachtoffers is een race tegen de klok.”

Een aantal van de mannen, die ook worden verdacht van het maken van materiaal, was in het bezit van kinderporno geproduceerd door dezelfde persoon: een man die in 2015 was opgepakt tijdens het oprollen van een groot internationaal kinderpornonetwerk. „Dat materiaal werd geclassificeerd als het meest afschuwelijke wat er is.”

Volgens de politie zijn in het tijdsbestek van één jaar 134 kinderen in veiligheid gebracht, onder wie 67 die niet in Australië verbleven. „Kinderen zijn geen handelswaar”, besluit Kershaw.