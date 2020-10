Vanochtend vroeg uit de veren om in een nog rustige supermarkt mijn boodschappen te doen. Bij de kassa worden mijn boodschappen gescand. De caissière vraagt mij: „Wilt u het bonnetje?”

„Nee, dank je”, antwoord ik.

„Spaart u zegels?”

„Nee, dank je.” Het is even stil. Daarna, een beetje zachter: „Spaart u mooie herinneringen?”

