Waarom de Belgische coronacijfers zo slecht zijn

‘Luik dreigt het nieuwe Bergamo te worden.’ De kop van een artikel in de Vlaamse krant De Standaard laat er weinig twijfel over bestaan: het gaat niet goed met de Waalse regio. De ziekenhuizen zijn vol, de provincie is over haar coronapiek van april heen, en met bijna 3.600 gevallen per 100.000 inwoners in de laatste twee weken, doet Luik het momenteel het slechtste van heel Europa.

Het zal wellicht niet lang duren of heel België staat er zo slecht voor. Duitsland en Nederland presenteerden donderdag weinig rooskleurige cijfers: Nederland meldde ruim negenduizend nieuwe besmettingen, Duitsland zat voor het eerst over de 10.000 besmettingen op een dag. Maar de Belgische tellingen spannen de kroon. Met een veel kleiner inwonertal zit het land nu al tegen gemiddeld 10.000 besmettingen per dag in de laatste week. Het land staat, net als in het voorjaar, bovenaan de Europese coronaranglijsten, net onder nummer één Tsjechië.

Waarom het zo slecht gaat, is „geen simpele vraag”, weet Vlaanderens bekendste viroloog Marc Van Ranst. Dit soort cijfers zijn niet volledig representatief voor de ernst van de situatie, legt hij telefonisch uit: „In België wordt veel meer getest dan in sommige andere landen. Eén op de drie Belgen is al eens getest, terwijl dat bijvoorbeeld in Nederland één op de zes is. De capaciteit is hoger en er wordt sneller getest.” Zo hoef je in België niet noodzakelijk een voorschrift van de huisarts te hebben, en tot voor kort ook geen symptomen. „Dan is het logisch dat het aantal getelde besmettingen ook hoger is.”

Net als eerder dit jaar, toen België relatief de meeste doden van de wereld telde omdat het niet enkel bevestigde maar ook vermoedelijke coronadoden meetelde, levert de manier van tellen dus een enigszins vertekend beeld op. Toch is de situatie wel degelijk zeer zorgwekkend, verduidelijkt Van Ranst. Op de Europese lijst van het aantal doden in de laatste veertien dagen, eindigt België alsnog op de vijfde plaats.

Het land is, net als Nederland, een „zeer dichtbevolkt land met een kleine, open economie, en het is centraal gelegen”, verklaart Van Ranst. Het zorgt ervoor dat doorreisland België kwetsbaar is en dat het virus, „anders dan op een eiland, moeilijk onder controle te krijgen is”.

En dan is er nog de complexe politieke situatie. Voor haast elke grote verstrenging of versoepeling moeten alle regeringen het eens worden in een Overlegcomité. België had bovendien tot voor kort geen volwaardige federale regering, en het land telt dankzij zijn vele bestuursniveaus negen ministers verantwoordelijk voor Volksgezondheid. „Dat maakt besluitvorming moeilijk”, vat de viroloog van de Katholieke Universiteit Leuven eufemistisch samen.

De laatste maanden wisselden de besluiten elkaar in hoog tempo af, zonder dat de achterliggende logica altijd werd gecommuniceerd. Zo werd om de zoveel weken geschoven met de zogenaamde ‘contactbubbel’ en juist vorige maand, toen de besmettingen al flink toenamen door terugkerende reizigers en de start van het collegejaar, besloot de regering te versoepelen. Het zorgde voor onduidelijkheid en openlijk geruzie tussen politici en tussen wetenschappers die dan weer pleitten voor strengere, dan weer voor soepeler maatregelen, terwijl de motivatie van veel burgers om de regels op te volgen afnam.

Hoewel België nu uit zijn regeringscrisis is en een coronacommissaris heeft aangetrokken die versnippering moet tegengaan, komen beide ontwikkelingen rijkelijk laat. „Nu is het virus al wijdverspreid en zitten we op een punt waarin we de eerste golf misschien wel gaan overstijgen”, vreest Van Ranst. De regeringen hebben intussen nog altijd geen overeenstemming bereikt over een coronabarometer die de verschillende alarmniveaus moet aangeven, en ook het contactonderzoek werkt niet naar behoren.

Donderdagavond komt het Overlegcomité vervroegd samen, in plaats van op vrijdag, om een verstrenging van maatregelen te bespreken. De laatste dagen riep een aantal Belgische virologen op tot een nieuwe lockdown, maar dat is niet de voorkeur van de kersverse premier Alexander De Croo. Drie weken geleden zei hij al tijdens zijn regeringsverklaring: „Ons land, onze economie, onze bedrijven, zij kunnen geen nieuwe algemene lockdown aan.”