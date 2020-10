Vleesconsumptie steeg in 2019 voor tweede jaar op rij

Nederlanders hebben net als vorig jaar opnieuw meer vlees gegeten. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen University dat donderdag is verschenen. Per hoofd van de bevolking werd vorig jaar 77,8 kilo aan vlees en vleeswaren verbruikt. Dat is ruim een halve kilo meer dan het jaar ervoor. Tussen 2009 en 2017 nam de consumptie van vlees juist af.

Vooral de consumptie van kippenvlees nam toe, met bijna een halve kilo. Omgerekend worden in Nederland nu jaarlijks rond de 200 miljoen kippen gegeten. De geconsumeerde hoeveelheid vlees per persoon per jaar lag in 2019 rond de 39 kilo. Gemiddeld is de helft van het totale gewicht van een dier geschikt voor consumptie.

Voedseltrend

De stijging van de vleesconsumptie staat volgens de onderzoekers haaks op de voedseltrend van de afgelopen jaren. Het aantal vegetariërs, flexitariërs (iemand die af en toe nog een stukje vlees eet) en pescotariërs (iemand die geen vlees, maar wel vis eet) neemt al jaren toe. Volgens de onderzoekers is de stijging dan ook te wijten aan toeristen en flexitariërs die restaurants en fastfoodketens bezoeken.

Vooral buitenshuis zou dus meer vlees worden gegeten. Om die reden zegt Stichting Wakker Dier, opdrachtgever voor het onderzoek, benieuwd te zijn naar de cijfers over 2020 aangezien de horeca en het toerisme door de coronacrisis tijdelijk stil liggen of hebben gelegen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) oordeelde eerder dit jaar nog dat de overheid meer zou moeten doen om ervoor te zorgen dat mensen minder vlees eten. Volgens het PBL lukt dat consumenten zelf niet. Het planbureau vond dat Nederlanders gemiddeld genomen „niet gezond en niet duurzaam” eten. Consumenten zouden vlees veel vaker moeten inwisselen voor plantaardig voedsel.