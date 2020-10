Vervuilde lucht door stadsverkeer kost Europese stadsbewoner jaarlijks 1.250 euro

Het lijkt een retorische vraag: wat kost vuile lucht? Volgens onderzoeksbureau CE Delft is het antwoord helder. In 2018 kostte slechte luchtkwaliteit als gevolg van het stadsverkeer de gemiddelde inwoner van een Europese stad 1.250 euro. Dat is een optelsom van directe kosten (bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek) en van indirecte kosten (zoals vroegtijdige sterfte).

Voor alle onderzochte 432 steden in dertig Europese landen zijn die sociale kosten berekend. Die komen uit op 166 miljard euro, waarbij het om in totaal 130 miljoen inwoners gaat.

De grootte van de stad is cruciaal voor de hoogte van de absolute kosten van de slechte luchtkwaliteit: voor Londen bedraagt het welvaartsverlies in één jaar bijvoorbeeld 11,4 miljard euro.

Door het grote aantal inwoners (8,8 miljoen) behoort Londen in relatieve zin niet tot de Europese koplopers. De 25 steden met de hoogste sociale kosten hebben allemaal meer dan 1 miljoen inwoners. In het kleinere Amsterdam kost de vervuiling jaarlijks ruim 1 miljard euro.

De verschillen per stad zijn groot: in het Roemeense Boekarest bedragen de kosten liefst 3.000 euro per inwoner per jaar.

In de steden zijn de berekende sociale kosten vooral het gevolg van vroegtijdige sterfte. Gemiddeld genomen gaat het om 76 procent op het totaal aan welvaartsverlies, terwijl de rest wordt bepaald door kosten die gerelateerd zijn aan ziekten. Na hoge bloeddruk, roken en voeding is luchtvervuiling de vierde oorzaak van vroegtijdige sterfte.

Verloren levensjaren worden hierbij uitgedrukt in geld. Gemiddeld genomen gaan onderzoekers uit van 70.000 euro per levensjaar. Per stad is gekeken naar de mate van vervuiling door het verkeer en de invloed daarvan op de levensverwachting.

Volgens de auteurs van de studie van CE Delft laten hun bevindingen zien dat het beperken van luchtverontreiniging tot de topprioriteiten zou moeten horen bij het verbeteren van het welzijn van de stedelijke bevolking.