Romantische liefde is niet meer van deze tijd, vindt deze schrijfster

Een van de stokpaardjes van de moeder van Vivian Gornick (1935) was ‘dat in het leven van een vrouw de liefde het belangrijkste was’. Dat staat in Verstrengeld, Gornicks indrukwekkende memoir uit 1987 (in 2016 prachtig vertaald door Caroline Meijer). Gornicks moeder stond niet echt open voor discussie – andere meningen dan de hare waren ‘bespottelijk’. Maar haar idealisering van de liefde ging er bij Gornick niet in.

Als kind al voelde ze aan hoe paradoxaal haar moeders ‘heilige ontzag’ voor haar eigen huwelijksleven was: ‘die liefde compenseerde namelijk mijn moeders verveling en onvrede niet alleen, maar was er ook de oorzaak van’. Juist door dit huwelijk was een cruciaal deel van het leven ongeleefd gebleven. Haar eigen ervaringen in de liefde verstevigden Gornicks overtuiging dat haar moeder zichzelf voor de gek hield: de liefde mocht dan euforisch stemmen zolang die duurde, achteraf zat je gegarandeerd met een kater.

Na twee verbroken huwelijken en een doodgebloede affaire met een getrouwde man zwoer Gornick de romantische liefde af. Meer dan dat ze troost boden, hadden de relaties haar denkruimte ingeperkt. En denken betekende alles voor haar. Het door haar moeder beleden geloof, begreep ze nu, was niet het gevolg van een natuurwet, maar van een sociaal-cultureel cliché – en dat cliché was schadelijk, met name voor vrouwen. Liefde was een waantoestand. Liefde maakte je afhankelijk. Liefde stond gelijk aan zelfverlies. Voor wie, zoals voor Gornick, het doel van het leven er in de eerste plaats uit bestond zelfinzicht te vergaren, had de romantische liefde niets te bieden. Sterker: ze was je grootste vijand.

Niet van deze tijd

Deze opvatting (Gornick noemt het ‘de waarheid’) is de premisse van Het einde van de liefdesroman, een verzameling essays uit 1997 over schrijvers en hun boeken. Het geloof dat de romantische liefde een mensenleven zin kan geven, dat in tal van romans als vooronderstelling geldt, is niet meer van deze tijd, stelt Gornick. Omdat we tegenwoordig zonder al te ingrijpende sociale represailles uit elkaar kunnen gaan als een relatie ons niet aanstaat, kunnen we ons op liefdesgebied veel meer ervaring permitteren dan vrouwen van een eeuw geleden.

Volgens Gornick moeten al die ervaringen ons inmiddels toch wel aan het verstand hebben gebracht dat liefde een vrouw niet ‘gelukkiger’ of ‘wijzer’ zal maken, maar haar beteugelt. Ga je daarvan uit, plus van de opvatting dat literatuur alleen iets voorstelt wanneer die ‘nieuwe inzichten’ verkondigt, dan luidt de conclusie: een roman over de liefde kan geen ‘literatuur van formaat’ meer opleveren.

Proza dat toewerkt naar een romantische climax laat Gornick bij voorbaat links liggen. De teksten die ze bespreekt gaan over de desillusie wanneer de liefde niet de verwachte catharsis teweeg heeft gebracht. Ze handelen over spijt, onvervuldheid, over personages die worden gekweld door het ongeleefde leven dat achter ze ligt. Ook dan, laat Gornick zien, gaat haar stelling op: de schrijver die het leed van zijn personages ophangt aan hun liefdesleven, reduceert hun verhaal. Literatuur die de complexiteit van het menszijn voelbaar wil maken, moet een andere metafoor zoeken.

Impliceer je als schrijver (zoals Raymond Carver doet) dat de kapotte liefde van je personages ooit heel is geweest, dan is je proza in het beste geval nostalgisch en sentimenteel. Laat je, zoals Jane Smiley, je protagoniste tijdens haar huwelijkscrisis verliefd worden op een ander, dan suggereer je daarmee dat haar desillusie enkel deze partner betreft – haar geloof in de liefde blijft intact. Mannen die ontgoocheld beseffen verliefd te zijn geweest op hun eigen projectie, vrouwen die zich vertwijfeld vastklampen aan een foute man: dat wijst Gornick allemaal af, omdat de schrijvers zich niet distantiëren van het idee van de romantische liefde als magisch-transformatieve kracht. De schrijver onderschrijft het fabeltje.

Lesbische relatie

Opvallend is Gornicks neiging tot speculatie en psychologisering bij het duiden van literair werk. De lesbische schrijfster Willa Cather leefde weliswaar veertig jaar samen met een vrouw, Gornick ziet ‘weinig reden om aan te nemen dat ze geliefden waren’. In haar aanname dat Cather ‘geen seksleven vergund was’ ziet Gornick de belangrijkste verklaring voor haar literaire genie. Hannah Arendt had een vadercomplex, diagnosticeert Gornick, want anders had ze Heidegger wel aan de kant gezet. Ook in haar essay over de oorzaken van Clover Adams’ zelfdoding, wordt Gornick niet gehinderd door veel bronmateriaal.

Hoewel ze zich inhoudelijk lijnrecht tegenover haar ‘voor het altaar van de Liefde knielende’ moeder positioneert, doet Gornick qua stelligheid niet voor haar onder. Het werk van Jean Rhys: onaantrekkelijk en gedateerd. Grace Paleys verhalen: eentonig, bomvol trucjes. Kate Chopin: ‘amateurisme’. Christina Stead: ‘onontwikkeld’.

Steeds meer weerstand voelde ik bij Gornicks onbehouwen oordelen, bij de inzet van projectie bij het doorgronden van collega-schrijvers, bij de manier waarop ze haar opvattingen verabsoluteert door te spreken over ‘we’ of ‘de lezer’, waar in feite ‘ik’ had moeten staan. Waarom? Waarom zo schel, zo apodictisch? Wat belette Gornick een zoekender houding aan te nemen bij een onderwerp zo complex als het menselijke verlangen naar liefde en intimiteit? Of lag het soms aan mij? Was het romantische ideaal zo diep in mij verankerd dat ik de verwerping ervan niet verdroeg? Hoe dan ook, Gornicks inspanningen om de kwestie terug te brengen tot een serie boude statements brachten in mij een steeds kribbiger opstandigheid teweeg.

Ik bleek niet de enige bij wie dat gebeurde. ‘Ze wil hoe dan ook ruzie met me’, schreef Connie Palmen in haar mooie bespreking van de bundel in de Volkskrant. In de manier waarop Gornick zich tot de lezer verhoudt neemt Palmen een parallel waar met de stekelige interactie tussen de schrijfster en haar moeder. Palmen duidt Gornicks radicale stelligheid, verrassend, als een toenaderingspoging: ‘Als je ruzie maakt heb je tenminste een band. Geen liefde, wel intimiteit.’

Erotisch

Terwijl ik zo vol overgave zat te honen om Gornicks gehoon, te oordelen over haar veroordeling, bereikte me nog een andere (ongemakkelijke) gedachte: niets haalt bij een ander meer het bloed onder de nagels vandaan dan het signaleren van je eigen onwelkome eigenschappen.

In ‘Meedogenloze intimiteiten’, in mijn ogen het mooiste (want meest ambivalente) essay in de bundel, gaat het niet over verliefdheid of huwelijksperikelen, maar over de relatie tussen ouder en kind. Meedogenloze intimiteit, schrijft Gornick, is altijd erotisch – dus ook als die plaatsvindt tussen een moeder en haar dochter.

Met prachtige voorbeelden uit het werk van D.H. Lawrence, Radclyffe Hall, Virginia Woolf en Edna O’Brien belicht Gornick de romantische fixatie die tussen moeder en kind kan bestaan. Die valt niet, zoals een liefdesaffaire, te voorkomen, dus we zullen ons er wel toe moeten verhouden. Het is daardoor bij uitstek deze band, schrijft ze, die ons verplicht tot de taak die in alle liefdesrelaties besloten ligt: ‘hoe je met de ander te verbinden zonder in elkaar te versmelten, hoe je tot de ander te verhouden zonder opgeslokt te worden, hoe afstand te nemen zonder je terug te trekken.’ Na decennia van psychoanalyse, voegt ze er bijna terloops aan toe, moge inmiddels duidelijk zijn dat het niet de daadwerkelijke moeder is met wie we deze strijd leveren, maar de geïnternaliseerde versie van haar. Degene tot wie je je werkelijk moet leren verhouden, en met wie de strijd doorgaans voortduurt zolang als je leeft, zegt ze, is ‘de moeder die in je zit’. Vanaf die zin begon ik de essays in een ander licht te zien. Een klein voorbehoud: ook ik ga me nu schuldig maken aan psychologisering.

Het onderkennen van het eigen ongeleefde leven kan zo onverteerbaar zijn, dat het zich alleen door middel van zelfmisleiding laat pareren. Dat proces observeert Gornick in Verstrengeld met buitengewone mildheid bij haar moeder. Voor haar was het een kwestie van zelfbehoud om haar liefdesleven zo hoog aan te slaan: om de kwellende gedachten aan een leven dat ze vanwege haar huwelijk had opgeofferd van een tegenwicht te voorzien.

Moderne vrouw

Zou de felheid waarmee Gornick zich in Het einde van de liefdesroman tégen het ideaal van de liefde keert, het gevolg kunnen zijn van eenzelfde proces? Is dit, de romantische liefde, dan misschien haar ongeleefde leven? Zou dat wat Gornick in deze essays de mond snoert, haar eigen geloof in de liefde zijn? Ik vermoed dat het inderdaad ‘de moeder in haar’ is, tegen wie ze zo vurig in opstand komt. Even schokte die gedachte me. Daarna kantelde die: maakt dit haar strijd niet des te moediger?

De geest van Vivian Gornick rijpte in een tijd waarin de keuze tussen huwelijk en carrière voor vrouwen vele malen absoluter was dan nu. Met de radicale afwijzing van de gemeenplaats dat ‘liefde in het leven van de vrouw het belangrijkste is’ maakte de tweede feministische golf de weg vrij voor een minder rigide denken over de mogelijke vormen van zelfverwezenlijking die door vrouwen konden worden geambieerd. Gornick maakte actief deel uit van deze beweging.

Dat ik over het privilege beschik om vanuit een onderzoekende houding na te denken over de baten van de liefde, hangt nauw samen met de kracht waarmee Vivian Gornick ze verwierp. Het lijkt me aannemelijk dat Gornick zich, door haar inspanningen om een paternalistische conventie te ontmantelen, gedwongen zag een deel van haar eigen verlangens te negeren, en op te geven. In de schrille toon waarmee ze zich in Het einde van de liefdesroman tegen de romantische liefde keert, klinkt door hoeveel kracht haar dat gekost moet hebben. Dat is onvoorstelbaar moedig te noemen. Wat Gornick ertoe bracht de stem te verheffen, was niet haar afkeer van de liefde, of een paradoxaal streven naar intimiteit. Het was een meedogenloze liefde voor het denken.



Vivian Gornick: Het einde van de liefdesroman. (The End of the Novel of Love). Vert. Caroline Meijer. Het einde van de liefdesroman. (The End of the Novel of Love). Vert. Caroline Meijer. Nijgh & Van Ditmar, 207 blz. € 21,99

NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 oktober 2020