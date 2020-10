Tuincentra doen bestrijdingsmiddelen met glyfosaat in de ban

Tuincentra gaan per 1 januari 2022 stoppen met de verkoop van bestrijdingsmiddelen die de stof glyfosaat bevatten. Tuinbranche Nederland heeft daar afspraken over gemaakt met milieuorganisatie Natuur & Milieu, zo maakten de organisaties donderdag bekend. „Goed nieuws”, aldus Rob van Tilburg van Natuur & Milieu in een verklaring. „Er is helaas nog steeds geen wettelijk verbod op schadelijke bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaat.”

Het middel glyfosaat staat ter discussie omdat het mogelijk kankerverwekkend is en schadelijk voor het milieu. Chemiebedrijf Bayer dat Roundup produceert, een van de bekendste middelen met glyfosaat, trof onlangs in de Verenigde Staten een miljardenschikking met Amerikanen die claimden dat het middel kankerverwekkend is. Bayer ontkent dat, maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en kankerinstituut IARC stellen dat glyfosaat wel kankerverwekkend is.

In 2015 oordeelde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid oordeelde dat dit niet het geval was en de EU verlengde in 2017 voor vijf jaar de toestemming voor het gebruik van het middel. Een nieuwe risicobeoordeling voor na die tijd wordt uitgevoerd door Nederland, Zweden, Frankrijk en Hongarije. Maar onder druk van milieuorganisaties doet de tuinbranche het gebruik nu al in de ban. De Gezondheidsraad waarschuwde er onlangs ook voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw te beperken vanwege gezondheidsrisico’s.

Azijn en chloor

Naast bestrijdingsmiddelen met glyfosaat gaat de tuinbranche ervoor zorgen dat consumenten minder azijn en chloor gaan gebruiken voor de bestrijding van onkruid. Nederlanders gebruiken volgens Natuur & Milieu jaarlijks zo’n 16 miljoen liter azijn en 1 miljoen liter chloor om mos en onkruid te bestrijden. „Buitenshuis gebruikt, is dat een regelrechte aanslag op de bodem, water en insecten”, aldus Van Tilburg van Natuur & Milieu.

Afgelopen maand bleek uit onderzoek van het RIVM nog dat het particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen is gestegen. Vooral het gebruik van middelen tegen insecten steeg sterk. Wel daalde de verkoop van glyfosaat tussen 2017 en 2019 al met zo’n 70 procent, meldt Tuinbranche Nederland. Bij de brancheorganisatie zijn 450 retailers en 120 leveranciers van tuinproducten aangesloten, zoals Intratuin, Boerenbond, Praxis, Hornbach en leverancier Compo.