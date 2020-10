Trumps advocaat Rudy Giuliani in dubieuze scène in nieuwe Borat-film

Rudy Giuliani is in de nieuwe nepdocumentaire van de Britse komiek Sacha Baron Cohen Borat Subsequent Moviefilm te zien in een dubieuze scène. De advocaat van Donald Trump en voormalig burgemeester van New York flirt met een jonge interviewer, gaat in op diens voorstel het gesprek in de slaapkamer voort te zetten en glijdt vervolgens met zijn handen in zijn broek terwijl hij achterover op het bed ligt. Volgens Giuliani zelf heeft hij niets misdaan en stopte hij alleen zijn overhemd weer in zijn broek. De film, een vervolg op de eerste ‘mockumentary’ Borat uit 2006, komt morgen uit.

NRC-recensent Coen van Zwol zag de nieuwe nep-documentaire al, die voluit Borat Subsequent Moviefilm: Delivery Of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation Of Kazakhstan heet. In de absurdistische film reist Baron Cohen vermomd als de Kazachse Borat naar de Verenigde Staten. Borat wil zogenaamd zijn dochter aanbieden aan mannen in de kring van president Trump zodat die ervoor zorgt dat de leider van Kazachstan in ‘de club van dictators’ opgenomen wordt.

Zo komen de twee bij Giuliani uit, die gestrikt wordt voor een interview in een hotelsuite, ogenschijnlijk voor een professioneel nieuwsmedium. Tijdens het interview flirt de 76-jarige advocaat van Trump volgens Van Zwol „heel erg” met Borats dochter. De actrice die haar speelt is in het echt 24 jaar oud, blijkt uit filmdatabase IMDB. De beelden in de betreffende scène, die gemonteerd is, suggereren volgens Van Zwol „welbewust” dat Giuliani denkt dat ze met elkaar naar bed gaan.

Hij gaat in op het voorstel van Borats dochter om de slaapkamer in te gaan voor een drankje. Dan vraagt Giuliani haar nummer en adres en raakt haar meermaals aan. Vervolgens, als te zien is hoe Guiliani achterover leunt en zijn handen in zijn broek laat glijden terwijl Borats dochter voor hem staat, komt Borat binnen gerend en roept dat zijn dochter vijftien en daarmee „te oud” voor de raadsman is. Volgens Van Zwol is niet volledig duidelijk wat Giuliani doet op het moment dat hij met zijn handen in zijn broek zit. Mogelijk stopt hij inderdaad zijn shirt in.

Giuliani heeft op Twitter gereageerd op de ophef die is ontstaan over de scène, die volgens hem „volledig gefabriceerd” is. „Op geen enkel moment voor, tijdens of na het interview was ik ooit ongepast”, aldus de advocaat. Nadat Sacha Baron Cohen verkleed als Borat was binnen gerend tijdens de opnames, belde Giuliani naar eigen zeggen de politie. Volgens hem is de scène een poging van Baron Cohen geweest om hem in diskrediet te brengen vanwege zijn „niet aflatende ontmaskering van de criminaliteit en verdorvenheid van Joe Biden en zijn hele familie”. Giuliani beschuldigt onder meer de zoon van de Democratische presidentskandidaat van corruptie.

RudyGiuliani Rudy W. Giuliani (1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment. At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar. 21 oktober 2020 @ 21:42 Volgen

