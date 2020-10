TikTok gaat harder optreden tegen complottheorie QAnon

De populaire videoapp TikTok gaat harder optreden tegen het verspreiden van informatie die in lijn is met de complottheorie QAnon. Dat meldt The New York Times. De videoapp kondigde woensdags een aantal nieuwe richtlijnen aan waaronder een verbod op het verspreiden van symbolen en ‘codetaal’ die haatdragende taal en gedrag normaliseert. Zo worden hashtags verboden die in verband worden gebracht met de (vaak antisemitische) complottheorie van QAnon.

TikTok schrijft dat de nieuwe richtlijnen „duidelijk maken dat haatdragende ideologieën onverenigbaar zijn met de inclusieve gemeenschap die ons platform biedt”. Niet alleen treedt de app op tegen antisemitisme, maar ook tegen minder voor de hand liggende verwijzingen naar white supremacy. Kwetsende stereotyperingen van Joden, moslims en andere groeperingen worden verboden. Ook berichten en filmpjes die de lhbtq+-gemeenschap kwetsen, zoals het promoten van conversietherapie, worden verwijderd.

QAnon

Vorige week kondigde YouTube aan „complottheorieën die worden gebruikt om geweld te rechtvaardigen” strenger aan te pakken. YouTube gaf als voorbeeld een bericht waarin iemand wordt bedreigd of lastiggevallen vanuit de complottheorie van QAnon. Op basis van dit beleid werd woensdag het YouTube-account van rapper Lange Frans verwijderd. Hij plaatste hier filmpjes waarin hij hardop nadacht over het neerschieten van premier Mark Rutte omdat de premier deel zou uitmaken van een „wereldwijde elite” die zich schuldig zou maken aan kindermisbruik. Ook hij verwijst geregeld naar begrippen uit QAnon-kringen.

De complottheorie die in de Verenigde Staten al meerdere keren tot geweld heeft gezorgd. Volgens aanhangers probeert Donald Trump de wereld te redden van machtige satanistische pedofielen. Ook bevat de theorie antisemitische elementen, zoals het idee dat een Joodse elite bloed van kinderen drinkt om jong te blijven. Facebook en Twitter kondigden eveneens aan QAnon aan te pakken.