‘Iedereen is zo boos!” roept het neefje (12) als hij langskomt voor een avondje spekkoek bakken, „op school waren er vandaag docenten die tegen elkaar riepen op de gang, in de metro hierheen schold een jongen de conducteur uit en net op straat stonden twee oude mevrouwen te ruziën!”

Ik kijk uit het raam en zie mijn overbuurvrouwen tegen elkaar tieren.

„Oh maar zij zijn familie”, zeg ik.

„Het is dat stomme virus. Dat maakt iedereen zo snel aangebrand. In de supermarkt zag ik dit weekend een bejaarde man een stuk kaas naar een caissière gooien, omdat ze hem niet snel genoeg hielp. Een stuk kaas!”

Woedend klutst hij de eieren.

„En overal lees je ook alleen maar depri nieuws”, moppert hij.

„Nou”, zeg ik terwijl ik de springvorm invet, „gisteren las ik dat mensen in Nederland nu al spullen inslaan om hun huis in kerstsfeer te brengen. De eerste kerstbomen staan blijkbaar al, dat is toch leuk?”

„Het is oktober!”

„Blijkbaar wil men het nu gewoon al gezellig maken.” En ik snap dat ergens best, zo lijkt je woning een plek waar elk moment een feest kan plaatsvinden in plaats van een quarantaine.

Enkele bakuren later, waarin we ontdekten dat spekkoek in een elektrische oven verandert in iets dat qua textuur nog het meest lijkt op gesmolten plastic, zitten we op de bank. Rusteloos gaat het neefje door zijn telefoon.

‘Weer allemaal nieuwe besmettingen erbij.” Ik pak zijn telefoon af en gooi het tafelkleed over hem heen. „Zo, nu zit je in een coronavrije zone”, zeg ik, „met de buitenwereld heb je zolang je onder dat kleed zit even niets te maken.”

„Maar–”

„Maar betekent nee en nee bestaat daar niet.”

Hij sputtert wat maar komt niet onder het laken vandaan. Na een kwartiertje (het kan ook een uur zijn, in een woedevrije zone verloopt de tijd anders) zucht hij.

„Is dit niet gewoon struisvogelgedrag?”

„Ach”, zeg ik, „eigenlijk is álles struisvogelgedrag toch? Naar de wc, slapen, lachen. Allemaal afleiding van de vervelender dingen. Alsof je als mens de constante plicht hebt je de hele tijd bewust te zijn van alle narigheid. Ik zie het als een kleine vakantie van de wereld.”

Of hij het daarmee eens is weet ik niet, maar zijn ademhaling wordt rustiger.

„Best lekker eigenlijk”, zegt hij op een gegeven moment. Hij begint te giechelen onder het witte laken. Even lijkt het alsof er geen pandemie meer is, er alleen nog maar een grinnikend spook op mijn bank zit, waardoor ik de ambulances op de achtergrond bijna niet meer hoor.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 oktober 2020