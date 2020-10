Spoedoverleg tussen minister Van Ark en ziekenhuizen; er komen 200 IC-bedden bij

Minister Tamara van Ark (Medische Zaken, VVD) heeft donderdagmiddag spoedoverleg met de ziekenhuizen gehad over de spreiding van de groeiende stroom coronapatiënten, die moeizaam verloopt. Ziekenhuizen komen er onderling niet uit, zeggen bronnen tegen NRC. Besloten is om in elk geval het totaal aantal intensive care bedden in het land te verhogen van 1.150 naar 1.350.

Er lagen donderdag 2.003 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 463 op de IC. Er zijn ook nog 440 ‘gewone’ IC patiënten en elk van de 75 IC’s wil altijd minimaal één bed vrij houden,voor noodgevallen. Daardoor zijn er bijna 1.000 IC-bedden bezet.

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding, is een buffer van 150 IC-bedden voorlopig te weinig omdat de ziekenhuisopnames van coronapatiënten gestaag oplopen.

Brandhaarden in de Randstad

De ziekenhuizen hebben enkele weken geleden per stadium van de coronagolf precies afgesproken hoeveel bedden voor coronapatiënten zij vrijmaken. Volgens de ziekenhuizen in de Randstad maken ziekenhuizen in andere regio’s nog niet genoeg plek voor coronapatiënten.

In de Randstad liggen veel patiënten met door het coronavirus veroorzaakte Covid-19, omdat daar de grootste brandhaarden zijn. Bedoeling is in deze tweede golf dat coronapatiënten zo vroeg en geleidelijk mogelijk worden verdeeld over de regio’s om de last van de epidemie te verdelen.

Maar sommige ziekenhuizen hebben nog te weinig opgeschaald en willen dat ook niet, omdat ze alle ándere patiënten deze keer zo lang mogelijk willen blijven helpen. Tijdens de eerste coronagolf moesten alle reguliere patiënten – op acute patiënten na – vrij snel wijken voor coronapatiënten.

Meer patiënten dan verwacht

Drie weken geleden waren duizend coronapatiënten, dat aantal is intussen verdubbeld. Donderdag ging de eerste bus met zes coronapatiënten, van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam naar het ziekenhuis in Maastricht.

Ook liggen er meer patiënten op de intensive care dan verwacht. Volgens de prognoses van twee weken geleden, gemaakt door het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding, zouden er vandaag ongeveer 400 coronapatiënten op de intensive cares liggen en daarnaast1.300 in het ziekenhuis.

Het LCPS kán de ziekenhuizen niet verplichten om coronapatiënten van andere ziekenhuizen over te nemen maar doet wel een klemmend beroep op de instellingen. „We verzoeken ze niet meer vriendelijk”, aldus een woordvoerder. Kuipers verwacht dat vrijdag de eerste covid-19-patiënten naar Duitse intensive cares zullen worden gebracht, net zoals tijdens de eerste golf in het voorjaar.

Maximale capaciteit

In de Randstad zitten veel ziekenhuizen al aan hun maximale, onderling afgesproken, capaciteit voor coronapatiënten. De zes ziekenhuizen in Midden-Nederland hebben bijvoorbeeld 138 ‘klinische’ bedden voor deze groep gereserveerd, waarvan er al 130 vol liggen. Ze hadden bovendien in dit stadium afgesproken 35 IC-bedden vrij te hebben gemaakt voor coronapatiënten, maar er worden nu 37 door coronapatiënten gebruikt. Noord-Holland en Flevoland hebben 90 IC-patiënten met Covid-19 terwijl ze 100 bedden ervoor hadden gereserveerd, in een later stadium dan nu officieel geldt. Daarnaast liggen er 230 op de verpleegafdelingen.

Een nieuw probleem is dat steeds meer verpleeghuizen geen revaliderende patiënten kunnen overnemen van ziekenhuizen omdat ze zelf met coronauitbraken kampen. In de eerste golf beperkten die uitbraken zich vooral tot het zuiden van Nederland. De ligduur van coronapatiënten in het ziekenhuis is vanwege betere behandeling wel korter.

Dit bericht is geactualiseerd.

Lees ook:Coronadruk op IC’s stijgt harder dan op verpleegafdelingen