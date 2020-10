Scheepswerf Veka in Lemmer riskeert miljoenenclaim na onderbetaling

De rechtbank in Leeuwarden heeft donderdag Veka Shipyard in Lemmer schuldig bevonden aan het jarenlang onderbetalen van tientallen Roemeense werknemers. De scheepswerf riskeert nu een schadeclaim van miljoenen euro’s van de – inmiddels – oud-medewerkers. Dit blijkt uit het vonnis dat deze donderdag gepubliceerd is.

De zaak kwam vijf jaar geleden aan het rollen, nadat werknemers klaagden bij vakbond FNV over hun lage loon. Volgens hun contract kregen tientallen Roemenen 1,28 per uur betaald, zegt FNV-bestuurder Albert Kuiper – „het Roemeense minimumloon”. Daarnaast ontvingen ze een ‘onkostenvergoeding’, handje contantje, waardoor ze in totaal ongeveer 8 euro per uur verdienden. Een lasser verdient in Nederland minstens 17 euro, zegt Kuiper. Ook maakten de Roemenen „lange dagen” en hadden ze geen vakantiedagen en bouwden bovendien geen pensioen op, volgens Kuiper. Op de werkomstandigheden had de FNV weinig aan te merken.

De FNV speelde de informatie door aan de Inspectie SZW, die de scheepswerf na onderzoek confronteerde met de klachten. Maar Veka verschuilde zich, volgens Kuiper, achter andere onderaannemers door te zeggen dat die verantwoordelijk waren voor de buitenlandse krachten die werkten op de scheepswerf. „Een schijnconstructie”, volgens de rechtbank, waardoor de cao ontdoken kon worden. „Een boevenstreek” zegt Kuiper, die er op gericht is om jezelf in te dekken, „puur om zoveel mogelijk geld te verdienen”.

Na het eerste bezoek beloofde Veka beterschap. Ze zou de onderbetaling op lossen. Toen na een tweede bezoek van de FNV bleek dat Veka niet meer ‘zwart’ betaalde , maar de Roemenen nog steeds onder het minimumloon verdienden, stapte FNV naar de rechter, zegt Kuiper.

De rechter verbiedt Veka „nog langer gebruik te maken van ingeleende werknemers die niet beloond worden overeenkomstig de financiële arbeidsvoorwaarden” in Nederland. Veka is bovendien aansprakelijk „voor nabetaling van het achterstallige loon van de Roemeense werknemers”. Omgerekend twee miljoen euro, volgens Kuiper.

Volgens de FNV-bestuurder zingt het onder de Roemeense krachten rond dat zij een fikse schadeclaim kunnen indienen. Het is Kuiper niet alleen om de Roemenen te doen, zegt hij. Schijnconstructies werken oneerlijk concurrentie in de hand, zegt hij, daarmee help je de markt naar de vernieling. Veka is telefonisch herhaaldelijk benaderd, maar was niet bereikbaar voor commentaar.