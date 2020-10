Rusland geeft Edward Snowden permanente verblijfsvergunning

Rusland geeft de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden een permanente verblijfsvergunning. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS donderdag op basis van een verklaring van Snowdens advocaat. Tot grote woede van de VS werd Snowden in 2013 voor een jaar politiek asiel verleend door Rusland, wat vervolgens tot 2020 werd verlengd.

De voormalige CIA-medewerker en systeembeheerder voor de Amerikaanse Nationale Veiligheidsdienst (NSA) onthulde in 2013 tegenover The Guardian en The Washington Post spionageactiviteiten van de NSA. Kort daarna werd door de FBI een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd en vluchtte hij naar Moskou.

Een rechtbank in San Francisco oordeelde vorige maand dat de afluisterpraktijken van de NSA, die door Snowden onthuld werden, illegaal waren. Met het programma werden op grote schaal telefoon- en internetgegevens van Amerikaanse burgers verzameld.

Het Amerikaanse Congres stelde eerder dat Snowden al voor zijn onthullingen in contact was met Russische medewerkers van de veiligheidsdienst. Snowden ontkent dat. In een interview zei hij vorig jaar tegen CNN dat hij naar de VS zou willen terugkeren als hij een eerlijk proces krijgt. In de VS gaan de laatste jaren steeds meer stemmen op om Snowden amnestie te verlenen.