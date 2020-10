Reddingsacties voor kwetsbare koala’s

De koala heeft het zwaar. Eind 2019 woedden in Australië wekenlange bosbranden, en daarbij gingen grote hoeveelheden eucalyptusbos in vlammen op. Beelden van ernstig verbrande koala's doken op, en er deden zelfs verhalen de ronde dat de soort 'functioneel uitgestorven' was: er zouden te weinig exemplaren over zijn om voor een genetisch gezonde populatie te zorgen. Dat bleek een broodje-aap-verhaal, maar op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van IUCN staan koala's wél aangemerkt als kwetsbaar. Nu de Australische zomer weer op het punt van beginnen staat, wordt gevreesd voor nieuwe grootschalige bosbranden. Daarnaast is bijvoorbeeld versnippering van het leefgebied een reëel gevaar. Ook hebben veel koala's chlamydia, wat tot onvruchtbaarheid kan leiden.