Poetin: ik regelde dat Navalny het land uit mocht

De Russische president Vladimir Poetin heeft er naar eigen zeggen persoonlijk voor gezorgd dat de vergiftigde oppositieleider Aleksej Navalny Rusland kon verlaten voor behandeling in Duitsland. Toen Navalny in augustus doodziek in een Siberisch ziekenhuis lag, gaven de autoriteiten aanvankelijk geen toestemming hem naar Duitsland over te brengen. Later gebeurde dat alsnog.

Volgens Poetin mocht Navalny niet weg omdat er „rechtszaken” tegen hem lopen. „Zodra de vrouw van deze landgenoot me benaderde, heb ik direct de aanklager benaderd om na te gaan of het mogelijk was dat hij het land kon verlaten”, zei Poetin volgens internationale persbureaus donderdag tijdens een bezoek aan een Moskouse denktank. „Daarna ging hij.” Poetin noemt Navalny, zijn belangrijkste criticus, nooit bij naam.

Poetin herhaalde ook dat Rusland niet verantwoordelijk is voor Navalny’s vergiftiging. Als iemand in Rusland dat had willen doen, zei de president, dan had Navalny nooit toestemming gekregen naar Duitsland te gaan. Navalny zei eerder deze maand dat hij Poetins hand in de aanval ziet. Bij onderzoek in Duitsland bleek dat de oppositieleider ziek was geworden door het zeer dodelijke, in Rusland ontwikkelde zenuwgif novitsjok. Deskundigen in Frankrijk en Zweden en bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens kwamen tot dezelfde slotsom.

Sancties

Westerse regeringsleiders hebben de conclusie getrokken dat de Russische overheid betrokken was bij de vergiftiging van Navalny. De Europese Unie wil sancties opleggen tegen een aantal hooggeplaatste Russische functionarissen. Een eerdere vergiftiging met novitsjok, die van de dissident Sergej Skripal en diens dochter in 2018, bleek het werk van mannen die verbonden waren aan de Russische inlichtingendiensten.

Navalny werd halverwege augustus onwel tijdens een vlucht boven Siberië. Het vliegtuig maakte een noodlanding, waarna artsen in Omsk erin slaagden Navalny in leven te houden. Na oponthoud wegens het uitblijven van toestemming om uit te reizen, bracht een Duitse ngo hem per vliegtuig naar Berlijn. Daar knapte Navalny op. Inmiddels heeft hij het ziekenhuis verlaten en geeft hij weer interviews. Rusland ontkent alle betrokkenheid en heeft onder meer gesuggereerd dat Navalny slachtoffer is geworden van een overdosis drugs. De westerse onderzoeken die novitsjok vaststelden bij de Kremlincriticus zijn volgens de regering onderdeel van een anti-Russisch complot.