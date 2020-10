The Undoing is een matige ontmanteling van het perfecte leven (●●)

De zoektocht naar een nieuwe Big Little Lies is nog niet voorbij. De dramaserie, over een groep moeders die betrokken raakt bij een moordmysterie in een rijke Amerikaanse kustplaats, werd in 2017 bedolven onder lof. De serie dankte zijn succes mede aan een sterrencast met Nicole Kidman, Reese Witherspoon en Laura Dern. Schrijver David E. Kelley (bedenker van onder meer Ally McBeal) bewerkte het gelijknamige boek met verve en maakte er een smeuïge vertelling van, waarin melodrama op de juiste momenten werd gecombineerd met relativerende momenten. Het tweede seizoen voegde weinig toe maar was wel nog steeds erg vermakelijk. Dat kan van Kelleys nieuwste project niet gezegd worden.

Schone schijn

Met de zesdelige miniserie The Undoing mikt Kelley overduidelijk op het Big Little Lies-publiek. Ook dit is een boekbewerking voor kwaliteitszender HBO over steenrijke witte mensen die de controle over hun ogenschijnlijk perfecte levens verliezen. Psychiater Grace Fraser (Nicole Kidman) en haar man, de geliefde kinderarts Jonathan (Hugh Grant), behoren tot de upperclass van Manhattan. De twee hebben een jaloersmakend bestaan: ze zijn gerespecteerd in hun vakgebied en bezoeken glamoureuze feestjes voor goede doelen. Hun zoon gaat naar de allerbeste eliteschool van New York. So far, so perfect. Maar Jonathan heeft geheimen. Geheimen die alles kapot kunnen maken.

Als een jonge moeder uit de buurt op brute wijze wordt vermoord vliegt voor Grace alles razendsnel van de rails. Heeft haar man iets met iets te maken met de dood van de vrouw? Of is hij alleen een slimme leugenaar die veel dingen voor haar verborgen wist te houden? De zaak wordt tegelijkertijd groot opgepikt door de media, wat voor nog meer onrust zorgt.

Het verhaal had in potentie een mooi acteergevecht tussen Kidman en Grant kunnen opleveren. Helaas komt het nergens echt tot vuurwerk tussen de twee. Ze worden ook te vaak uit elkaar gehouden, terwijl de ontwikkelingen in het mysterie op een weinig enerverende manier worden gepresenteerd. De acteurs krijgen simpelweg te weinig lekkere scènes om mee te werken. Te vaak zien we Kidman verdoofd door de stad dwalen, op zoek naar antwoorden of een uitweg. De charismatische Grant speelt zijn personage vrij ingetogen, al geloof je meteen dat hij met zijn charme weg kan komen met veel dubieuze daden.

Zodra The Undoing elementen van een rechtbankdrama krijgt, zijn er mogelijkheden om iets te zeggen over klassenverschil, de privileges van de rijke elite en de rol van de media. Een advocaat vertelt op een gegeven moment over het soort respectabele mensen dat alle principes laat varen zodra ze in de problemen komen. Veel doet de serie echter niet met deze interessante materie. Wat overblijft is een dure soap die niet lang blijft hangen.

Serie The Undoing Van: David E. Kelley. Met: Nicole Kidman, Hugh Grant. Wekelijks vanaf maandag 26 oktober, Ziggo Movies & Series, zes afleveringen. ●●●●●