Lange relatie, minder zin?

Een wat boze mail van Saskia* (66) naar aanleiding van de laatste aflevering, waarin het ging over vrouwen na de overgang en hun vermeende afgenomen lust. Door hun lagere oestrogeengehalte wordt de vaginawand bij oudere vrouwen droger en gevoeliger, maar, zo zei Ellen Laan in de rubriek, dat hoeft een bevredigend seksleven niet in de weg te staan. Ten eerste omdat oestrogeen niets te maken heeft met opwinding (daar is ook bij vrouwen testosteron voor verantwoordelijk), ten tweede omdat bij opwinding een vagina nog steeds nat wordt. Maar als een vrouw niet opgewonden genoeg is, is penetratie pijnlijker dan voor een jongere vrouw.

Saskia kreeg er, schreef ze, ‘een vervelend gevoel’ van: ‘Als je droog bent, ben je niet opgewonden genoeg, eigen schuld. Nou is het geval dat dat dunner en gevoeliger worden daarbij een belangrijke rol blijft spelen: als je eenmaal een beschadiging hebt, dan is dat erg pijnlijk en kan je de lust verder wel vergeten. Ik mis in je verhaal dat een gel als glijmiddel erg goed kan helpen juist om het motortje aan te krijgen.’

Glijmiddel is, in elk geval onder seksuologen, niet onomstreden. Zoals Ellen Laan zegt: „Glijmiddel als manier om opgewonden te worden: dat is een bijzonder goed idee! Glijmiddel om in onvoldoende opgewonden toestand coitus mogelijk te maken: mwah, dat lijkt ons een minder goed idee.” En, vindt ze, „het gebruik van glijmiddel als oplossing zegt toch iets over de rol die penetratie heeft in het seksleven van veel vrouwen: wat in élk geval moet gebeuren tijdens het vrijen is penetratie. Als je een vaginale beschadiging hebt zodat penetratie onder alle omstandigheden pijnlijk is, kun je je afvragen of je je wel moet blijven focussen op deze manier van seksuele expressie.”

Een van de redenen waarom vrouwen van middelbare leeftijd minder zin in seks hebben dan jonge, zou de duur van hun relatie kunnen zijn. Zeker voor vrouwen geldt: hoe langer de relatie duurt, hoe minder de zin. Dat deed Guido Flach denken aan een theorie van zijn oude vriend Jodocus Kips, de ‘tweede wet van Kips’ genaamd (wat de eerste is, vertelt hij niet), ‘een eenvoudige statistische analyse van afnemende basislust’, zo mailde hij. ‘De wet luidt als volgt: kans op gelijktijdige zin = zin partner 1 x zin partner 2. Bij verliefde pubers of verse partners is dat bijvoorbeeld: gelijktijdige zin = 100 procent x 100 procent = 100 procent („we waren zo verliefd, we konden niet van elkaar afblijven”). Hetzelfde stel 2 jaar later: gelijktijdige zin = 75 procent x 80 procent = 60 procent. Bij uitgebluste stellen kan dat zijn: gelijktijdige zin = 30 procent x 10 procent = 3 procent. Volgens Flach hoeft de laatste uitkomst geen ramp te zijn. „Als beide partners ervan overtuigd zijn dat seks plezierig is en een belangrijk element voor het in stand houden van een relatie is de oplossing simpel: als één van beiden zin heeft, verleid dan je partner. En de te verleiden partner: stel je open, láát je verleiden, weet dat wanneer je eenmaal over de drempel bent, je net zo veel zult genieten als je verleider zich nu al voorstelt.”

‘Boven de 50 moet de motor draaien met de juiste smeermiddelen’, schreef Erwin* (59). Hij gaf een aantal voorbeelden van zulke middelen: samen porno kijken, een seksspeeltje als de Womanizer gebruiken. ‘En de tijd ervoor nemen, het is geen wedstrijd.’ Als dat niet helpt: ‘Een minnaar of minnares doet de meno- of penopauze vergeten.’

Binnenkort in deze rubriek: datingsites in coronatijd. Lezer Roos-Marije* (27) heeft de indruk dat men daar, bij gebrek aan beter, massaal aan het sexten en cammen is geslagen. ‘Werkelijk iedere man in mijn leeftijdscategorie die ik de juiste kant op swipe heeft iets in zijn profiel staan als ‘open for sexting’, ‘looking for dirty talk’, ‘want to swap pictures?’, ‘watch me masturbate’… er komt geen einde aan. Met alle professionele thuiswerkmogelijkheden zou je elkaar toch ook kunnen leren kennen via een wijntje op afstand? Worden we extremer omdat we in isolatie zitten?’ Ook in aantocht: tantra. Blijf vooral mailen.

* (Achter)namen zijn op verzoek weggelaten maar bekend bij de redactie.