Jeroen slaapt eindelijk weer wat beter

Jaren zag Jeroen op tegen zijn dromen. Moest hij wegrennen voor een onbestemd gevaarte. Zag hij het bloed weer stromen. Of hij zag de schuimbekkende man, van het teveel aan heroïne. Dan schrok hij wakker en was het vier uur ’s nachts. Slapen ging niet meer. „Ik bleef gewoon liggen en hoopte er het beste van.”

Jeroen (46) had vijf jaar geen thuis. Hij sliep in bouwketen, onder het dekzeil van een bootje, in de stapelbedden van de nachtopvang. Later woonde hij in onderkomens van het Leger des Heils.

Omwille van privacy wil hij alleen met zijn voornaam in de krant.

Tot 2014 had hij met zijn vrouw en drie kinderen in de Gero-flat gewoond, de grote gele naast de L-flat. Maar de relatie liep stuk en hij verloor zijn baan – in de vochtwering zat-ie. Jeroen vertrok en belandde op straat.

In de nachtopvang, zegt hij, bevind je je tussen alcoholisten, drugsverslaafden en psychiatrische patiënten. Altijd moet je alert zijn. „Ze stelen nog je gympen terwijl je slaapt.” Ook die ene man in pak blijkt niet te vertrouwen, de failliette zzp’er van wie je dacht dat hij bij de begeleiding hoorde. Liegt evengoed glashard.

Hij zag stuiptrekkende junks. Zag een man liggen in een plas bloed – het stroomde uit z’n pols, opengehaald met een vleesmes.

Jeroen ging zélf weer drinken, een zwakte van lang geleden. Wat moest hij dan, die honderden uren in het park tussen zijn nieuwe kompanen?

Begin 2019 boden het Leger des Heils en woningcorporatie Woongoed Zeist hem een eigen huis aan, hoog in de L-flat. In ruil voor die plek moest hij hulpverlening aanvaarden en zijn geldzaken overlaten aan een bewindvoerder. Hij leeft sindsdien van 40 euro per week, en loopt bij de Voedselbank.

Hij vond een baan, als sloopwerker, waarmee hij terug wilde naar het ritme van alledag. Hij stond met een ladder op een trap en verwijderde stucwerk toen de trapleuning het begaf. Hij viel en brak zijn stuitje op de rand van een traptree. Een zenuw raakte bekneld, de pijn was hels. Net een paar maanden woonde hij in de L-flat toen. Hij belandde in de ziektewet. Een paar maanden later kwam de hevige pijn terug toen hij moest niezen. „Ik kon twee weken amper lopen.”

Met zijn appartement in de flat is hij blij. Vooral met het uitzicht – „zo groen, jongen”. Hij kan de Dom zien. En de traumahelikopters op weg naar het UMC. Ze scheren over het dak, alles gaat ervan klapperen.

Verder bevalt het wonen in de flat hem slecht. Het trekt hem terug in het verleden dat hij als toekomst verwerpt. „Er wordt hier een bepaald soort volk gestopt”, zegt hij. „Mensen met psychische problemen.” Hij ziet het aan mensen in de lift. De wezenloze blik in hun ogen. Zo keken mensen in de daklozenopvang ook, zegt hij. „Soms heb ik het gevoel dat ik in een veredelde kamer van de nachtopvang zit.”

Corona, dat is gewoon een beproeving erbij. Er is minder keus bij de voedselbank – minder pasta, groente, koffie. „Ik krijg heel vage dingen”, zei hij in september. „Geitenmelk in plaats van gewone melk.” Zijn ouders in Zaandam kan hij niet opzoeken: hij mijdt het openbaar vervoer vanwege het besmettingsrisico, en een auto heeft hij niet.

Het virus bemoeilijkt ook de liefde. Hij heeft een nieuwe relatie, met een Filippijnse. In Amsterdam verkoopt ze merkkleding en tassen die ze importeert uit haar moederland. In het voorjaar vloog ze naar Manila, en kwam vast te zitten in een van de strengste lockdowns ter wereld. Ook hun vierde maand samen vierden ze videobellend.

Jeroen ging dit jaar de ziektewet uit en de bijstand in. Maar hij wilde weer werken. „Ik moet gewoon door.” Hij verstuurde van lente tot nazomer „twintig of vijfentwintig” sollicitatiebrieven – meestal naar schoonmaakbedrijven. Zijn kansen achtte hij klein door corona. „Piloten verkopen nog pinda’s tegenwoordig”, zei hij op gesprek bij een schoonmaakbedrijf dat hem niet in dienst zou nemen.

Maar dat was september. Vanaf half oktober kon hij ineens aan de slag als orderpicker bij een groothandel in hout. Fulltime. In Zeist. Hij denkt dat zijn rug het zal houden. Het werkritme is goed voor zijn slaap. Zijn dromen werden al minder heftig de laatste tijd.

Hij blijft voorlopig graag onder bewind staan. „Zodat geld mijn pakkie-an niet is.” Misschien kan hij wat sparen nu, zegt hij. Kan hij, als de coronaregels het toestaan, eindelijk een keer weg. „Ik ben tien of elf jaar niet op vakantie geweest.”

