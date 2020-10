In Melvin Moti’s ‘Dreamlife’ vervaagt de tijd

‘Ik heb zoveel van je gedroomd dat je niet meer echt bent”, schreef de Franse surrealistische dichter Robert Desnos (1900-1945) in zijn laatste gedicht. „Er rest me niets dan een schim onder de schimmen te zijn.” In de tentoonstelling Dreamlife van de Rotterdamse kunstenaar Melvin Moti (1977) in museum De Pont in Tilburg is Desnos een van de hoofdpersonen. Er hangt een dubbelportret van hem, waarop tijdgenoot Man Ray het moment heeft vastgelegd waarop de slapende dichter wakker wordt. Je kunt er lang naar kijken. Want hoe kun je dat moment van ontwaken vastleggen? Als Desnos zijn ogen opent? Of juist daarvoor? Of daartussen? Tijdens dat moment dat de camera onmogelijk vangen kon?

Dat zijn vragen die in het werk van Moti steeds een rol spelen, niet alleen waar het de verschillende, en tegelijkertijd in elkaar overvloeiende werkelijkheden van slapen, dromen, waken aangaat, maar ook wat dat doet met onze waarneming. In Dreamlife, de speelfilm die eerder dit jaar op het filmfestival van Rotterdam in première ging en nu het hart vormt van een kleine, maar zorgvuldige tentoonstelling, komt daar nog een andere vraag bij: hoe verhouden waarneming en tijd zich tot elkaar?

Moti liet zich voor die vraag inspireren door een andere Fransman, speleoloog Michel Siffre (1939), die zich in 1972 zes maanden terugtrok in een ondergrondse grot in de Franse Alpen om onderzoek te doen naar het menselijk bioritme. In Dreamlife heet Siffre Emile, en wordt hij gespeeld door de Vlaamse acteur Sam Louwyck. De pratende muis Jerry houdt hem gezelschap. Maakt dat Emile tot de kat Tom? Die iets probeert te vangen wat voor altijd ongrijpbaar is?

Dreamlife is sereen en serieus, het is het eerste grote narratieve en time-based (al kun je door de chronologie verstorende volgorde beter zeggen: tijd-buigende) werk van conceptualist Melvin Moti. Het zit vol verhaal, en vol hallucinatie. Maar het is ook een speels werk, dat in de traditie staat van klassieke sf-films als 2001: A Space Odyssey of Solaris, maar ook van moderne puzzelfilms als Christopher Nolans Inception of Interstellar. Dromen in dromen. In de alledaagse wereld zou het verdomd lastig zijn als je het ene moment etherisch als sterrenstof door de kosmos raast, en het andere heel banaal je lichaamsfuncties meet: poep, bloed, hartslag. In Moti’s Dreamlife is er geen onderscheid meer tussen het grote en het kleine. Daarin wordt het werk zowel wetenschappelijk als mystiek.

Uit ‘Dreamlife’ van Melvin Moti Foto Melvin Moti

Dat maakt dat je ook de twee eerdere, meer abstracte films van Moti die aan de tentoonstelling zijn toegevoegd in een ander licht ziet. Voor Eigenlicht (‘The Inner Self in Outer Space’, 2012) liet hij zich inspireren door het licht dat fluorescerende mineralen uitstralen. Dat is vanzelfsprekend iets wat je alleen in het donker kunt zien. En ook iets waardoor je je realiseert dat ook het filmdoek zelf zo’n bron van licht is. Het eerdere The Prisoner’s Cinema (2008) gaat nog een stapje verder. Die film onderzoekt het neurologische fenomeen dat iemand die lang in het donker zit en verstoken blijft van zintuiglijke stimuli op een gegeven moment visuele hallucinaties krijgt. Wat is film anders dan het nabootsen, verzinnen, oproepen van zo’n hallucinatie?

Behalve een vorm van mentale cinema, tussen waan en waarheid, demonstreert Dreamlife nog iets anders. Siffre ontdekte dat in isolatie en zonder klok of dag en nacht ons bewustzijn van tijd langzaam vervaagt. Het lichaam gaat van een bioritme van 24 uur over naar een ritme van 48 uur. Bevindingen waar zowel NASA als het Amerikaanse leger zijn voordeel mee deed. Dat is de keerzijde. Hoe meer we begrijpen van hoe we slapen en dromen, hoe makkelijker het wordt om ons wakker te houden voor politieke of economische doeleinden en de hallucinante werkelijkheid van de 24-uurseconomie.

Tentoonstelling Melvin Moti, Dreamlife Drie keer per dag te zien om 11.45, 13.30 en 15.00 uur in Museum De Pont in Tilburg. T/m 10/1. Inl: depont.nl ●●●●●