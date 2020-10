Hoe één multinational talloze levens verwoestte

Het meest aantrekkelijke aan de romans van de Peruaanse auteur Mario Vargas Llosa is de reikwijdte ervan, de grote greep. Vargas Llosa (1936) is een geëngageerd schrijver van het klassieke soort, die zich verdiept in de wereldgeschiedenis en politiek en de wereld dichterbij brengt door historische figuren levensadem in te blazen. Geen fijngevoelige geest met kleine verwondering over het alledaagse; zijn expliciete mandaat is het verdedigen van de liberale democratie en progressieve waarden. Daarbij schaamt hij zich niet didactisch te worden. Vargas Llosa, immer in uitstekende maatpakken, belichaamt een bijna uitgestorven glamoureus ideaal van de publieke intellectueel.

Vanaf de eerste zin in zijn nieuwe roman Bittere tijden weet hij die urgentie mee te geven. ‘Hoewel onbekend bij het grote publiek en ondanks het feit dat ze een weinig opzienbarende plaats innemen in de geschiedenisboeken’, begint het, ‘waren de twee mensen die in de twintigste eeuw het meeste invloed hebben gehad op het lot van Guatemala, en in zekere zin van heel Midden-Amerika, Edward L. Bernays en Sam Zemurray, twee mannen die op grond van hun afkomst, temperament en roeping nauwelijks meer van elkaar konden verschillen.’

De twee mannen die het lot van Midden-Amerika bepaalden waren de oprichter van United Fruit – het bedrijf dat zo’n beetje de hele westerse wereld met de banaan heeft doen kennismaken – en een pr-man, misschien wel de invloedrijkste lobbyist in de Verenigde Staten. Deze Bernays, zo leren we uit de proloog van Bittere tijden, kreeg het voor elkaar dat United Fruit een monopolie hield op de Amerikaanse continenten.

Ongehinderd door regels en vakbonden kan United Fruit handel drijven, tot in 1951 de militair Jacobo Árbenz Guzman president van Guatemala wordt. Hij wil het land hervormen tot een moderne liberale democratie, naar het voorbeeld van de VS, en dat betekent dat United Fruit belasting zal moeten betalen.

Om dat te voorkomen bedenkt Bernays een van de meest succesvolle indoctrinatie-campagnes uit de geschiedenis: hij overtuigt de regering-Eisenhower ervan dat Árbenz een communist is, die van Guatemala een satellietstaat van de Sovjet-Unie wil maken. Het is de tijd van de Koude Oorlog, Amerika ligt wakker van het rode gevaar, en algauw trapt dan ook iedere serieuze journalist, politicus en diplomaat in Bernays’ roddels.

Onder geheime aanvoering van de VS stoot een bende bij elkaar geplukte militairen Árbenz in 1954 van de troon, waarna de zwakke Carlos Castillo Armas naar voren wordt geschoven als de nieuwe premier die alle economische hervormingen weer terugdraait.

Enorm leed

De onrust kost aan duizenden mensen het leven, honderdduizenden Guatemalteken slaan op de vlucht. Het leed voor de bevolking is enorm, beschrijft Vargas Llosa in enkele bijzinnen. Later wijst hij erop dat het deze antiliberale list is geweest die de linkerflank in Midden- en Zuid-Amerika heeft doen radicaliseren: de opkomst van Fidel Castro in Cuba zou een gevolg zijn van de instabiliteit na het vertrek van Árbenz.

Dit is de ingewikkelde achtergrond. Nu is de roman aan de beurt, voor zover je daarvan kunt spreken. Vargas Llosa voert een keur aan personages op, historisch of fictief, in afwisselende perspectieven en in niet-chronologische volgorde, die bij de coup betrokken zijn geraakt. De vele namen verwarren je al gauw, maar gelukkig herneemt Vargas Llosa geregeld voor-, achternaam en functie, voor de niet-oplettende lezer. Ook legt hij veel uit over het land; hij schrijft duidelijk met het oog op een internationaal publiek.

Castillo Armas wordt neergezet als onsympathieke, gefrustreerde militair; ‘Martita’, zijn jonge minnares, krijgt hem volledig in haar macht. Vargas Llosa heeft duidelijk meer sympathie voor Castillo Armas’ voorganger Árbenz, die hij beschrijft als een zachtmoedige, intelligente man: ‘Hij deed aan zelfkritiek en zocht over het algemeen niet naar uitvluchten voor zijn fouten; integendeel, hij was bereid die recht te zetten als mensen hem ervan wisten te overtuigen dat hij ze gemaakt had.’

Toch schrijft hij niet alleen met warmte over de mensen die volgens hem aan de ‘juiste’ kant van de geschiedenis staan. De louche intrigant Johnny Abbes García, een nietsontziende handlanger van de wrede dictator van de Dominicaanse Republiek, Rafael Trujíllo, is dan wel lelijk en lomp, maar ook een tedere, genereuze minnaar met een klein hartje.

Bordelen

Vargas Llosa heeft zich grondig in de geschiedenis verdiept, en een onderbelichte passage in de geschiedenis naar voren gebracht. Dat streven is even indrukwekkend als belangwekkend. De literaire kant van het boek blijft echter steken, en niet alleen omdat zijn politieke bedoelingen onverbloemd naar voren komen. De verhaallijnen dienen om de geschiedenis spannend te maken, maar zijn vaak nogal cliché. Met de veelheid aan bordelen, geblindeerde auto’s en paleisscènes is de film noir nooit ver weg. Sommige personages zijn ronduit racistische stereotypen, zoals de broer van Trujíllo, Hector ‘Negro’ Trujíllo, die constant ‘de mulat’ wordt genoemd en die in de enige scène waarin hij wordt opgevoerd een seksuele agressor is.

Stilistisch beroert Vargas Llosa evenmin. Soms is hij nogal vormelijk: ‘Tegelijk voelde de luitenant-kolonel dat dit een vrouw was met wie hij graag een verhouding zou beginnen.’ Op andere momenten ronduit warrig, zoals wanneer Marta bedenkt dat Castillo Armas haar genereus onderhoudt, en een bladzijde later het budget dat ze van hem krijgt ‘erg krap’ noemt. Dit soort slordigheden nemen toe naar het einde van de roman.

Toch krijgt de schrijver het uiteindelijk wel voor elkaar dat een periode van de Midden-Amerikaanse geschiedenis een menselijker gezicht krijgt. Hoewel United Fruit na de proloog nauwelijks meer genoemd wordt, is dat wat je bijblijft: hoe één multinational uit afkeer van belastingen de levens van duizenden mensen kan verwoesten, en kwetsbare democratieën verpletterd achterlaat.



Mario Vargas Llosa: Bittere tijden. (Tiempos recios). Vert. Eugenie Schoolderman en Arie van der Wal. Meulenhoff, 352 blz. € 22,99 ●●●●●

