Het Nationale Ballet danst met onverdroten overtuiging

Het is mooi en triest tegelijk, de uitstekende staat waarin de dansers van Het Nationale Ballet verkeren. Sinds vorige week zijn hun beperkte mogelijkheden om die te tonen al weer afgelopen: één keer de voorstelling dansen waar hard voor is getraind en dat is dat. Wat rest is een videostream en hoop op snelle verbetering van de situatie. De onverdroten overtuiging waarmee beide programma’s van Back to Ballet worden gedanst, verdient dan ook diepe bewondering (en een waarderingsbal extra).

De twee programma’s, met als subtitels ‘Classic’ en ‘Contemporary’, zijn een statement: dit is waar het gezelschap voor staat. Drager van traditie, vertegenwoordiger van het heden en, idealiter, de toekomst van het ballet. Het repertoire van beide avonden reikt van 1881 tot 2020 en bevat onder andere werk van de drie allergrootste namen in de klassieke dans: de Frans-Russische Marius Petipa (1818-1910), de Amerikaanse Rus George Balanchine (1904-1983) en de Europese Amerikaan William Forsythe (1949-heden). Ted Brandsen en Juanjo Arqués zijn hun artistieke nazaten.

In het klassieke programma is Valse Fantaisie (muziek van Glinka) van Balanchine een nieuwe aanwinst op het repertoire. Luchtig en rozig, met lichte sprongcombinaties bevestigt het precies het klassieke beeld van ballet, met een man die omringd wordt door vijf in tule gehulde vrouwen. Het stuk oogt een tikje gedateerd, maar de vaart maakt veel goed. Het nodige tegenwicht komt van Ted Brandsen, die met een mannenballet, Classical Symphony (muziek Prokofjev) mooie doorgaande, dynamische combinaties laat zien, klassiek én swingend. Remi Wörtmeyer springt er weer eens uit met een snaakse solo.

Classical Symphony van Ted Brandsen. Foto Hans Gerritsen

In Paquita is het Floor Eimers die er letterlijk uit springt met een grote solo vol ruimteverslindende grand jetés, en in de pas de deux uit Le Corsaire maakt Young Gyu Choi als altijd indruk met zijn fluwelen sprongtechniek. Minpuntje in het programma is het oertrage tempo van de pas de deux uit Het Zwanenmeer, die daardoor iets wegheeft van een zwaar gereformeerde iso-ritmische uitvoering, ondanks de imposante beheersing van danseres Anna Ol.

Met Forsythe en Arqués belanden we in hedendaagse sferen. Arqués richt zich, net als Brandsen, op de man. Maar dan één die zijn kwetsbaarheid en gevoel mag tonen. In Manoeuvre, de choreografie voor deze jongensclub, zijn dus niet alleen hoekige vormen, gebalde vuisten, rugbyhoudingen en knokpartijtjes te zien, maar duiken ook gebaren op die met een zachtere energie angst uitdrukken, verlangen en zorgzaamheid. Een slingerende rail met doorzichtig gordijn verdeelt het toneel in twee vlakken, die telkens een individu van de groep scheidt. Dat doek ligt aan het einde op de grond, alsof het taboe op emoties is geslecht.

Bijna zakelijk nonchalant zijn de dansers in Forsythes Pas/Parts dat uit – de titel zegt het al – passen en delen bestaat. Op de knallende, fluitende, brabbelende compositie van Thom Willems jassen ze er twintig delen door in wisselende formaties, allemaal even begoochelend door de inventiviteit waarmee de choreograaf het klassieke passenarsenaal naar zijn hedendaagse hand zet. Vooral Sasha Mukhamedov, Edo Wijnen, Choi en Eimers maken er een haarscherpe demonstratie van hogeschooldans van. Dat is zeker nu prachtig om te zien.

‘Paquita’ in het klassieke programma van ‘Back to Ballet’ bij Het Nationale Ballet. Foto Hans Gerritsen

Ballet Back to Ballet – Classic & Contemporary. Gezien: 13 en 21/10, Amsterdam. Streaming op www.operaballet.nl/online ●●●●●