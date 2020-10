Het einde van warmhoudtafels en politiek gespin

De formatie duurde in de vroege zomer van 2017 al 98 dagen. Na het afstrepen van andere opties bleef alleen de ChristenUnie nog over als mogelijke vierde partij voor een kabinet met VVD, CDA en D66. Maar daar was eerst een verzoening tussen D66 en ChristenUnie voor nodig vanwege de grote inhoudelijke verschillen, vooral op medisch-ethisch terrein.

In politiek Den Haag gebeurt aftasten vaak in een restaurant. Zo leidde een informeel beraad begonnen in hotel Des Indes in 1976 twee decennia later tot Paars I, het eerste kabinet in zeventig jaar zonder de partijen die nu het CDA vormen, verijdelden Hans Wiegel (VVD) en Dries van Agt (CDA) door een etentje in Le Bistroquet in 1977 een tweede kabinet-Den Uyl, en vroeg VVD-leider Mark Rutte in 2012 PvdA-leider Diederik Samsom mee naar Toko Soeboer, wat leidde tot Rutte II.

D66-leider Alexander Pechtold vroeg Gert-Jan Segers van de ChristenUnie mee naar Indisch restaurant Garoeda. Want „formeren is dineren”, zei hij tegen de meegevraagde journalisten. Het leidde tot Rutte III.

Maar Garoeda is niet meer. Eind september werd het iconische rijsttafelrestaurant failliet verklaard. Twee jaar geleden vertelde eigenaar Peter ’t Mannetje aan NRC dat hij een opvolger zocht. En ook toen was het vooruitzicht somber: door gebrek aan opvolgers én gebrek aan klandizie was het ene na het andere Indische restaurant in Den Haag al gesloten. Toko’s doen het goed, de Aziatische keuken ook, maar rijsttafelen is uit.

En Garoeda (anno 1949) was ook nog eens op en top traditioneel: met obers in gesteven jasjes, houten draken aan de muur en spullen uit de koloniale tijd in vitrines. Met warmhoudtafels en toetjes met een wafeltje en maraschinokersen. De tijd van tempoe doeloe, noemde ’t Mannetje het.

Corona was de laatste druppel voor het restaurant. Garoeda moest het de laatste jaren vooral hebben van groepen ambtenaren – en die werken thuis – en toeristen – en die bleven thuis. Bovendien mocht Garoeda de afgelopen maanden maar dertig gasten ontvangen, terwijl het restaurant met zijn drie verdiepingen en mezzanine er wel 160 kwijt kon. Op Prinsjesdag zaten altijd alle tafels aan het raam vol met klanten die al maanden van te voren boekten om op ooghoogte een glimp op te vangen van de koning en koningin, als hun koets het Lange Voorhout opreed. Dit jaar was er geen rijtoer om naar te kijken.

De inboedel van het restaurant zal eind oktober online worden geveild. Een doorstart is volgens curator Christiaan Mensink niet meer mogelijk. „Ik vond nog mensen met goede plannen voor een Garoeda 2.0, maar het lukte niet met de verhuurder van het pand tot afspraken te komen. Hij heeft andere plannen.”

Daarmee verdwijnt een iconische plek uit de politieke geschiedenis. Maar andere restaurants zijn er nog: de naast Garoeda gelegen, en eveneens Indische, Poentjak is misschien wel geliefder onder politici. Le Bistroquet veranderde weliswaar een paar jaar geleden van naam en formule, maar zit nog op het Lange Voorhout. En Hotel Des Indes viert volgend jaar zijn 140 jarig bestaan.

