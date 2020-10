Herschrijven of opnieuw beginnen: Chili stemt over Pinochets grondwet

‘Geen 30 pesos, maar 30 jaar’, luidde een bekende slogan van de protestbeweging die in Chili opstond in oktober 2019. Met de ‘30 pesos’ verwezen betogers naar het bedrag (omgerekend 3 eurocent), waarmee de overheid de metroprijzen net had verhoogd. Met ‘30 jaar’ doelden de demonstranten op de drie decennia die zijn verstreken sinds generaal Pinochet in Chili aan de macht was. Chili is inmiddels een welvarende democratie, maar de grondwet, geschreven in de jaren van de dictator, bleef hetzelfde.

Chilenen moeten kiezen of ze een nieuwe grondwet willen. En zo ja, wie die eventueel gaat schrijven: enkel burgers of ook politici?

Hoewel ze verschillende keren gewijzigd is door regeringen van na de dictatuur, vestigde de grondwet een neoliberaal economisch systeem in het Zuid-Amerikaanse land, waarbij spectaculaire groeicijfers de toenemende ongelijkheid in het land verbloemden. Ongelijkheid die ervoor zorgde dat een iets duurder metrokaartje genoeg was voor massale protesten.

In een poging de protesten te smoren, zegde de regering een referendum toe over de grondwet, deze zondag. Chilenen moeten kiezen of ze een nieuwe grondwet willen. En zo ja, wie die eventueel gaat schrijven: een constitutionele vergadering van gekozen burgers, of een vergadering die voor de helft bestaat uit parlementariërs en voor de andere helft uit burgers. Vooral jongere Chilenen lijken afscheid te willen nemen van de erfenis van een dictatuur die ze nooit bewust meemaakten.

Benjamin Buendía (29): ‘Er is geen vertrouwen meer in dit systeem’ „Een verhoging van slechts 30 pesos in de metro was de laatste druppel. Chili is veel te duur voor veel mensen”, zegt Benjamin Buendía, die Engels doceert aan de Universiteit van Chili. „De rol van de staat is in de grondwet geminimaliseerd. Daardoor zijn fundamentele zaken als zorg en onderwijs niet gegarandeerd en heel duur geworden. Ook huisvesting is geen grondrecht, duizenden mensen wonen in zelfgebouwde sloppenwijken.” Wie tijdens het referendum op 25 oktober voor een nieuwe grondwet stemt, zal in het stemhokje de optie Apruebo (‘Ik keur goed’) aankruisen. Een optie die volgens peilingen op een ruime meerderheid kan rekenen. „Er is geen vertrouwen meer in dit systeem, dat is voortgekomen uit een grondwet die is geschreven tijdens de dictatuur.” Voor Benjamin is dat laatste belangrijk. Zijn vader moest Chili ontvluchten tijdens de dictatuur (1973-‘90) en keerde jaren later terug om onderdeel uit te maken van een linkse verzetsgroep die de wapens opnam tegen Pinochet. „Toen de protestbeweging begon, stuurde president Piñera de volgende dag militairen de straat op. Het herinnerde het Chileense volk aan de dictatuur, aan alles wat onze families hebben meegemaakt. Hoe kunnen we doorgaan in een systeem met mensen die ons dit aandoen?”

Jesús Llancán (31): ‘We hebben een grondwet nodig die alle Chilenen meer waardigheid geeft’ „Het gebeurde op 25 oktober vorig jaar. Ik stond vooraan bij de protesten in het centrum van Santiago, het was er onrustig. Ik raakte mijn vriend kwijt en besloot hem te zoeken. Toen ik een hoek omliep, voelde ik ineens een klap en een flitsende pijn in mijn oog. Ik wist meteen dat er iets mis was”. Jesús LLancán was in zijn oog geraakt door een schot hagel. Pas de volgende dag kon een arts het kogeltje verwijderen. „Hij zei dat ik aan één oog blind zou blijven. Maar eigenlijk wist ik dat al op het moment dat ik geraakt werd.” Llancán was niet de enige. In de weken erop meldden meer dan vierhonderd mensen dat ze (deels) blind waren geraakt door politiemunitie tijdens de protesten. The New York Times maakte er een videoproductie over, die in 2019 een Pullitzerprijs won. Llancán stond centraal in die productie. „Vervolgens werden er stichtingen opgezet om slachtoffers met oogtrauma’s te helpen. Dankzij hen heb ik nu een prothese.” „Afgelopen vrijdag was ik voor het eerst terug bij de protesten. Ik was nerveus en bang. Ik dacht, stel je voor dat als ze weer schieten, ik heb maar één oog over. Maar toch wilde ik hier zijn omdat ik vind dat het zo belangrijk is waar we voor staan. We hebben een grondwet nodig die alle Chilenen meer waardigheid geeft, en geen grondwet die is geschreven in een periode van onderdrukking.”