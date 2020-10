Goldman Sachs schikt opnieuw voor miljarden in 1MDB-zaak

Goldman Sachs schikt opnieuw voor miljarden dollars vanwege zijn rol in het Maleisische 1MDB-fraudeschandaal, een van de grootste corruptiezaken ter wereld. De Amerikaanse investeringsbank moet bijna 3 miljard dollar (omgerekend ongeveer 2,5 miljard euro) betalen aan de Amerikaanse autoriteiten vanwege het schenden van anti-corruptiewetten. Drie maanden geleden schikte de bank ook al met Maleisië voor 3,9 miljard dollar (3,4 miljard euro). Met de huidige schikking hoopt de bank de 1MDB-zaak, die Goldman Sachs al bijna tien jaar achtervolgt, af te kunnen sluiten.

De bank heeft een boete gekregen van 2,3 miljard dollar, en nog eens 600 miljoen onterecht verkregen vermogen moet worden terugbetaald. De bank verdiende in 2012 en 2013 ongeveer 600 miljoen dollar aan het uitzetten van drie obligatieleningen, waarmee 6,5 miljard dollar voor het Maleisische investeringsfonds 1MDB werd opgehaald. Dat geld werd grotendeels gestolen door de mensen achter dat fonds, terwijl Goldman Sachs volgens de financiële autoriteiten de signalen negeerde.

Lees ook: Mijlpaal voor Maleisië: oud-premier veroordeeld voor corruptie

Het investeringsfonds 1MDB werd in 2009 opgezet door de toenmalig premier van Maleisië Najib Razak (67). Het fonds was bedoeld om buitenlandse investeerders naar het land te trekken, maar gemeenschapsgeld vloeide weg naar verschillende projecten van mensen uit de omgeving van Razak. Die verdienden daar vele miljoenen aan. Er werd onder meer geïnvesteerd in kunst, vastgoed en de film The Wolf of Wall Street.

Veroordeeld

Razak, die tot twee jaar geleden premier was van Maleisië, werd eind juli veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. Er lopen nog tientallen aanklachten tegen hem, dus zijn straf kan nog verder oplopen. Naar schatting van het Amerikaanse ministerie van Justitie werd ongeveer 4,5 miljard dollar verduisterd door functionarissen van het fonds en mensen uit de omgeving van Razak. Eind 2018 diende justitie in de VS een aanklacht in tegen twee voormalige bankiers van Goldman, Tim Leissner en Roger Ng, die met het schandaal in verband werden gebracht. Leissner en Roger Ng kregen enorme bonussen voor het geld dat werd opgehaald voor 1MDB.

In zeker veertien landen zijn onderzoeken ingesteld tegen Goldman in de 1MDB-zaak, waaronder de VS, Maleisië en Singapore. De transacties van het fonds liepen via banken over de hele wereld. In Amerikaanse juridische stukken worden ook banken in Nederland, Luxemburg en Zwitserland genoemd. Ook ING komt in de stukken uitgebreid aan bod.