Geen plek voor Magnussen en Grosjean bij F1-team Haas na dit seizoen

Het Amerikaanse Formule 1-team Haas neemt na dit seizoen afscheid van coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Dat heeft het raceteam donderdag bekendgemaakt. Voor de 34-jarige Fransman betekent het hoogstwaarschijnlijk het einde van zijn carriére in de Formule 1, de Deen Magnussen beraadt zich nog over zijn toekomst.

Lees ook dit interview met Kevin Magnussen uit 2018: ‘Ik ben hier niet om vrienden te maken’

Grosjean rijdt dit jaar voor het vijfde seizoen achtereen voor Haas, dat al eerder een raceteam was, begon in 2016 als Formule 1-team. Zijn beste resultaat was een vierde plaats tijdens de grand prix van Oostenrijk in 2018. Grosjean noemt zijn tijd bij Haas op Twitter er een van „pieken en dalen”. Vorig seizoen wist de 34-jarige Fransman in zeven van de 21 races de finish niet te halen.

De 28-jarige Magnussen is een jaar korter actief bij het Amerikaanse raceteam. Hij reikte in 2018 in zowel de GP van Bahrein als in die van Oostenrijk tot de vijfde plaats. Samen met Grosjean was Magnussen het op een na langstzittende duo in de Formule 1. Alleen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn samen langer actief bij Mercedes.

Als opvolgers voor de vertrekkende Haas-coureurs worden onder meer de zoon van Michael Schumacher, Mick, en het Russische talent Nikita Mazepin genoemd. Het team zelf heeft daar nog niets over bekendgemaakt. Mazepin, nu nog actief in de Formule 2, is zoon van miljardair Dmitri Mazepin. Hij zou mogelijk met een investering Haas een financiële boost kunnen geven. Het team zei eerder al uit geldoverwegingen voorlopig geen upgrade aan de racewagens te zullen uitvoeren.