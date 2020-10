Ze vertelt zo aanstekelijk over kunst dat je gelijk een tijdslot wil reserveren

In honderden artikelen en columns promootte journalist Martin van Amerongen (1941-2002) decennialang de kunst waar hij van hield. Kort voor zijn dood kreeg hij op een podium in Amsterdam de vraag of kunst je een beter mens maakt – vanwaar anders die tomeloze energie waarmee hij kunst onder zijn lezers bracht? Met zijn kenmerkende stemgeluid, staccato en een tikje breekbaar door de slokdarmkanker, antwoordde hij: „Als Seyss-Inquart iemand Schumann hoorde spelen, biggelden de tranen over zijn wangen.”

Seyss-Inquart was een Oostenrijkse nazi die vijf jaar lang Rijkscommissaris was van het bezette Nederland. In Neurenberg is hij opgehangen, voor ‘misdaden tegen de menselijkheid’.

Van Amerongen gaf doorgaans lange antwoorden in interviews, maar op de vraag naar de heilzame werking van kunst hield hij het kort. „Hiermee heb ik uw vraag afdoende beantwoord.”

Hij had er aan toe kunnen voegen dat teksten die het tegendeel beweren vaak met onuitstaanbaar aplomb zijn geschreven, wellicht om het onmogelijke van de stelling te verdoezelen. Wieteke van Zeil illustreert dat in de eerste dertig pagina’s van haar Altijd iets te vinden. De kunst van het oordelen. De journalist en kunsthistorica telt daarin de zegeningen van het kijken naar kunst. Het levert een gekunstelde, paradoxale tekst op; een pleidooi voor twijfel en voor het uitstellen van een oordeel op een hele besliste, opiniërende, oordelende toon, zonder enige twijfel en met stellingen die passen in folders van educatieve afdelingen van musea. Kunst helpt ons beter te oordelen. Kunst biedt ons nieuwe perspectieven.

Lil’ Kleine

Of neem een onzinnige tegeltjeswijsheid als ‘tekst zegt ons hoe het zit, terwijl beeld ons laat puzzelen’ – vertel dat een liefhebber van James Joyce maar eens. En alsof het allemaal niet bevoogdend genoeg is, levert ze ook nog zes tips om tot een gewogen oordeel te komen. ‘Waar we ook buiten het museum veel aan hebben’.

Deze levertraan mengt ze met selectief gekozen fragmenten uit het werk van populaire auteurs als Daniel Kahneman en Malcolm Gladwell. Maar bij haar meest vergaande claim, dat een ervaring van overweldigende verwondering ‘concreet bijdraagt aan je gezondheid’, komt ze met niet meer referentie dan ‘wetenschappers hebben ontdekt dat’. Geen naam, geen uitleg, gewoon: kunstverwondering versterkt je immuunsysteem. Eat that, Van Amerongen.

Maar toen gebeurde er iets vreemds. Juist toen deze lezer op het punt stond het boek met een vloek weg te leggen, stopte de bevoogding en begon Van Zeil te vertellen wat ze zelf ziet als ze kunst kijkt. Met een vlotte, geestige en effectieve pen vertelt ze vervolgens over een kikker die uit een middeleeuws kraambed springt; over de verwantschap van Lil’ Kleine en middeleeuwse pausen; over eenhoorns in een kaarsenkroonluchter van de Sint-Walburgiskerk in Zutphen; over de betekenis van een hit van Beyoncé en rapper Jay-Z voor het kijken naar Géricaults Vlot van Medusa.

Dure spiegels

Tussen die korte kijkervaringen weet ze je in vijf essays te overtuigen van standpunten die allesbehalve gemeengoed zijn. Hoe Rembrandt ‘het vrouwelijke perspectief bezat’; waarom Banksy’s stunt bij Sotheby’s, met het half verscheurde ballonmeisje, eigenlijk is mislukt; hoe de transformatie van Jezus als ‘Kaukasische protohippie’ tot zwarte man is verlopen.

Uit haar korte kunstbeschouwingen, die een hoog krijg-nou-wat-gehalte hebben, spreekt een ongelofelijk plezier in kennis. En terwijl ze plezier schept in vergelijkingen met hedendaagse cultuur, benadrukt ze dat kunst vaak geschiedenis is: we kijken naar objecten uit een andere tijd. Naar een sok die onhandig op een kuit hangt omdat de drager in het pre-elastiek tijdperk leefde. Naar spiegelingen in Italiaanse schilderijen, uit een tijd dat echte spiegels duurder waren dan schilderijen van Bellini en Rafaël. Bovendien: had apostel Paulus niet geschreven dat God zich alleen in spiegels laat zien? Enzovoorts.

Als Van Zeil betoogt waarom het goed voor je is naar kunst te kijken, voel je weinig aandrang naar het museum te gaan. Als ze daarentegen over kunst vertelt, doet ze dat zo aanstekelijk dat je direct een ‘time slot’ wilt reserveren, Covid of niet.



Wieteke van Zeil: Altijd iets te vinden. De kunst van het oordelen. Altijd iets te vinden. De kunst van het oordelen. Atlas Contact, 320 blz. € 24,99 ●●●●●

