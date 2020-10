De series van week 43: The Queen’s Gambit, The Alienist en Barbarians

The Queen’s Gambit

Vrouwelijk schaaktalent moet zich bewijzen in de jaren 50. Beth Harmon moet zich niet alleen staande zien te houden in een wereld die wordt gedomineerd door mannen, ze kampt ook nog eens met verslavingsproblemen. Netflix, zeven afleveringen.

The Alienist 2

Zoektocht naar een moordenaar tegen het einde van de negentiende eeuw. Laszlo Kreizler werkt in het tweede seizoen wederom samen met Sara Howard, inmiddels detective. Netflix, acht afleveringen.

Barbarians

Serie over de strijd tussen de Romeinen en Germanen. Het verhaal wordt vanuit het perspectief van de Germanen verteld. Netflix, zes afleveringen.

The Americans 1-6

Een van de beste series van de laatste jaren verdween van Netflix, maar heeft nu een plek gekregen bij Amazon. The Americans gaat over twee KGB-spionnen die zich in de jaren 80 voordoen als een Amerikaans echtpaar. Amazon Prime Video, 75 afleveringen.