De Poolse rechtsstaat is ook onze rechtsstaat

De Poolse rechtsstaat wordt momenteel ernstig bedreigd. De afgelopen tien dagen stonden voor het Poolse Hooggerechtshof drie disciplinaire procedures tegen onafhankelijke lagere rechters gepland. De hoogste EU-rechter verklaarde dit al in april onrechtmatig, omdat de disciplinaire rechters zelf niet onafhankelijk zijn. Polen maakt met 27 landen, waaronder Nederland, deel uit van de Europese rechtsorde. De Poolse rechtsstaat is daarom ook de onze.

John Morijn is lid van het College voor de Rechten van de Mens en bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen in Groningen.

In artikel 90 van de Grondwet staat dat Nederland de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert. Daar hoort ook afdwingen van gemaakte afspraken bij. Dat gebeurt steeds vaker. Nederland is de laatste maanden zelfs drie internationale juridische procedures begonnen.

In juli tegen Rusland om dat land bij het Europees Mensenrechtenhof te dwingen om verantwoordelijken voor de MH17-ramp op te sporen en te vervolgen. In september tegen Syrië om het Assad-regime aansprakelijk te stellen voor foltering. En in diezelfde maand tegen Myanmar om zich met Canada bij het Internationaal Gerechtshof aan te sluiten bij een procedure over de genocide tegen Rohingya’s.

Nederland zet zich ook elders in voor de rechtsorde. De EU is het belangrijkste voorbeeld. Ook hier spelen grote problemen, met Polen als bijzonder urgent voorbeeld. Door de innige economische en politieke verbondenheid van EU-lidstaten, en ook hun steeds grotere wederzijdse afhankelijkheid voor defensie in een steeds instabielere wereld, is goede bescherming van de rechtsorde in elke EU-lidstaat nóg belangrijker geworden. Toch toont het kabinet zich in de EU voorlopig minder doortastend.

Forse tweet

Ik volg de situatie in Polen al een jaar van dichtbij. Vorig jaar november zat ik in een Warschause rechtszaal waar de hoogleraar Wojciech Sadurski terechtstond omdat de leider van de Poolse regeringspartij, Jarosław Kaczyński, hem had aangeklaagd voor belediging na een forse tweet over diens beleid. Sadurski was ook kritisch over de Poolse staatstelevisie, TVP, die feitelijk alleen het regeringsstandpunt belicht. Dat tv-station begon zowel een strafrechtelijke als civiele procedure tegen Sadurski. Deze drie zaken lopen nog steeds.

En Sadurski is niet de enige. Ook de Poolse ombudsman, Adam Bodnar , is zo aangeklaagd. Dit is het equivalent van een Nederlandse wetenschapper en bewaker van de rechtsstaat, zoals het College voor de Rechten van de Mens, die (met belastinggeld) zowel door de minister-president als de NOS worden aangeklaagd voor kritiek op regeringsbeleid en berichtgeving daarover. Welkom in de EU, anno 2020.

Het probleem in Polen is breder. De Raad voor de Rechtspraak functioneert niet langer naar behoren. Inmiddels zijn bijna 570 mensen benoemd in functies waar onafhankelijke rechters moeten zitten. Ook dit onderzocht ik. Ik was de afgelopen maanden drie keer in Luxemburg om bij het Hof van Justitie rechtszaken over rechters in Polen bij te wonen. Ik ontmoette daar de Poolse rechter Paweł Juszczyszyn. Hij is de eerste rechter in de EU-geschiedenis die (door de niet-onafhankelijke disciplinaire kamer van het Poolse Hooggerechtshof) is gestraft voor het stellen van een interpretatievraag aan het Europese Hof – een plicht voor elke nationale rechter.

Nederland direct geraakt

Dit raakt Nederland directer dan de situatie in Myanmar en Syrië. Vorige week was er een zaak in Luxemburg na vragen van de rechtbank Amsterdam. Die wilde weten hoe te handelen met de jaarlijkse 250 tot 300 Poolse verdachten. Onder EU-recht moeten die in principe zonder verdere vragen worden overgedragen als rechterlijke autoriteiten in een andere lidstaat daarom vragen. Maar is dat ook nog zo nu die deels niet langer onafhankelijk zijn? Waar moeten deze Poolse verdachten naartoe als de rechter in Luxemburg de conclusie trekt dat in Polen geen eerlijk proces meer mogelijk is?

Waarom laat de EU dit gebeuren? De Europese Commissie zegt dat ze voldoende doet. Zij heeft Polen inderdaad meermaals voor de Europese rechter gesleept voor problemen met rechterlijke onafhankelijkheid – en gewonnen. De Commissie weigert echter met dwangsommen de verschillende uitspraken af te dwingen. Polen legt die dus straffeloos naast zich neer. En vervolgt echte rechters.

De niet langer onafhankelijke Poolse Raad voor de Rechtspraak wordt helemaal niet aangepakt. Steeds meer niet-onafhankelijke mensen worden zo benoemd die echte rechters zoals Juszczyszyn het werken onmogelijk maken.

Wel publiceerde de Commissie recent een rapport over de rechtsstaat in alle lidstaten. Letland kan nu kritische vragen stellen aan Portugal. Soms nuttig, maar nu breedtevoetbal dat afleidt van het probleem. De Commissie, die EU-recht moet verdedigen, geeft niet thuis.

Nederland moet ook hier de rechtsorde proactief verdedigen en duidelijk maken dat het bereid is gebruik te maken van de mogelijkheid om zelf Polen voor het Europese Hof te dagen voor het schenden van EU-recht. Het probleem is te urgent om zonder voorwaarden te wachten op de Commissie.

Nu Nederland tegen landen waar we minder innig mee verbonden zijn al terecht overgaat tot een stap naar de rechter, waarom niet ook tegen landen waar er voor ons een nog groter belang is bij een functionerende rechtsstaat? Het zou een logisch vervolg zijn: Nederland acteert ook hier op grond van juridische afspraken. Het zou ook een principieel signaal zijn naar de Commissie: dit is je laatste kans om een tandje bij te zetten. Anders gebruiken we onze eigen middelen, net zoals Nederland dat recent heeft laten zien bij andere landen die de internationale rechtsorde overtreden.