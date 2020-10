Alle verloven waren ingetrokken voor de koning en Het Filmpje, maar abdiceren deed hij niet

Terecht wond Fidan Ekiz zich dinsdag aan het begin van De vooravond op over de gelaten Nederlandse reacties na de moord op Samuel Paty, de Franse leraar die werd onthoofd nadat hij in een les over de vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed had getoond. Ekiz doelde vooral op politici, maar ik kon me ook geen substantiële gesprekken in de ‘nationale’ avondtalkshows voor de geest halen.

Die waren immers sinds vrijdag in beslag genomen door ander nieuws: de afgebroken vakantie van het koninklijk gezin in een coronageel stukje Griekenland. Deze koninklijke klucht die maar geen tragedie wilde worden leidde tot een olympische estafette aan weinigzeggende gesprekken. Bij Jinek kwam Wouter de Winther van De Telegraaf op vrijdag, maandag én woensdag over de koning praten. Op1 improviseerde vrijdag een gesprek met Jesse Klaver en haalde dinsdag royalty-verslaggever Kysia Hekster (NOS) naar de studio om de verlate thuiskomst van de twee oudste prinsessen te duiden. Item na item werd herhaald: de koning was kortzichtig, de premier had niet opgelet.

Wie woensdagavond had gehoopt dat het nu wel allemaal achter de rug zou zijn, had buiten Het Filmpje gerekend. Er was immers een koninklijke videoboodschap verzonden. Willem-Alexander en Máxima zaten, geladen met ernst en spijt, op een krap bankje terwijl achter hen Hollandse herfstregens tegen de paleisramen zwiepten. Een passend decor om aan te kondigen dat de poppenkast definitief dichtgeklapt zou worden. Maar abdiceren deed hij niet. Er volgde slechts de verzekering dat koning en koningin „niet onfeilbaar” waren. (Het komt in de beste families voor.)

De mededeling verschilde niet essentieel van wat Willem-Alexander en premier Rutte eerder al hadden gezegd, maar dit was een filmpje en dus was het een Historisch Moment. The medium is the message, immers. Het NOS Journaal zond het hele clipje ‘bij uitzondering’ twee lange minuten uit.

Bij zoveel niet-ontwikkelingen moesten alle verloven worden ingetrokken. Jinek zette een viermanschap in: De Winther, Yoeri Albrecht (De Balie), Annemarie de Kunder (RTL Boulevard) en Peter R. de Vries (Peter R. de Vries). Zij vulden bijna een half uur zendtijd. Albrecht vond dat vorst en vorstin „als kinderen op de kleuterschool in het beklaagdenbankje” waren gezet, wat volgens hem „geen pas” gaf.

De Kunder constateerde dat de koning zat, terwijl hij ook vaak staat. Máxima zweeg, terwijl zij ook vaak praat: „Ze zat ernaast en dat deed ze heel goed.”

De Vries vroeg zich af of iemand Willem-Alexander kon uitleggen dat je een autocue ook sneller kunt zetten. „Wie regisseert zoiets?” Het klonk als een open sollicitatie naar een functie als parttime mediatrainer in Huis Ten Bosch – al had hij wat dat betreft niet moeten beginnen over de „intriges, corruptie en geldzucht” waarover hij had gelezen in het nieuwe boek van Oranjehistoricus Gerard Aalders. Geen details, helaas.

In Op1 mocht historicus Herman Pleij de kroon op de koningskolder zetten. Hij constateerde dat Máxima zelfs „met haar kleren spijt tot uiting kan brengen”. Zij droeg „een boetekleed”. Pleij verwachtte dat de affaire met deze videoboodschap nog niet afgesloten zou zijn. „Dit is een saamhorigheidsprobleem. Dat gaat lang duren. Het moet slijten.”

Als het niet zo opgepompt was, hoefde het misschien ook niet zo lang te slijten. Het zou fijn zijn als tv-makers bij dit verdere nationale slijtageproces hun innerlijke Máxima kunnen bereiken: ernaast zitten en zwijgen. Er zijn genoeg belangrijke zaken te bespreken.