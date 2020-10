‘Dader Parijs betaalde scholieren om Samuel Paty aan te wijzen’

Terwijl president Emmanuel Macron woensdagavond een nationale hommage leidde aan Samuel Paty, de onderwijzer die op 16 oktober is onthoofd in Conflans-Sainte-Honorine, zijn twee leerlingen van de school waar hij lesgaf, aangeklaagd wegens medeplichtigheid. Zij zouden Paty tegen betaling hebben aangewezen.

Want de dader, de 18-jarige Abdoullakh Anzorov, woonde 80 kilometer verderop in Evreux en wist niet hoe Paty eruit zag. „Toen hij rond 14 uur bij het college kwam heeft Anzorov een eerste leerling benaderd en hem een som van 300 of 350 euro aangeboden om Paty te identificeren,” heeft anti-terrorisme-procureur Jean-François Ricard gezegd.

Geleidelijk aan verzamelen zich meer scholieren rond Anzorov. Hij zegt dat hij de profeet wil wreken. Sommige tieners vertrekken wanneer zij begrijpen wat er aan de hand is, anderen blijven. „Kort voor vijf uur hebben verschillende tieners Samuel Paty aangewezen op het moment waarop hij de school verliet”, aldus de procureur. „Anzorov heeft toen de eerste tiener de rest van de geldsom overhandigt en heeft de achtervolging ingezet van zijn slachtoffer.”

Vader van leerling

Ook Brahim Chnina, de vader van een van Paty’s leerlingen die de eerste video over de zaak online heeft gezet, heeft via WhatsApp contact gehad met de dader. De vader had in de video zijn mobiele nummer gegeven om andere ouders aan te sporen om hem te steunen in zijn roep om het ontslag van Paty.

Chnina heeft onder verhoor toegegeven dat hij „van verschillende individuen boodschappen heeft gekregen ter ondersteuning, waaronder van Anzorov” maar hij zegt dat hij zich de jonge Tsjetsjeen niet specifiek herinnert.

Chnina, van wie inmiddels is gebleken dat zijn dochter niet aanwezig was tijdens de les waar Paty de spotprenten van de profeet Mohammed heeft getoond, zegt dat het nooit zijn bedoeling is geweest om geweld uit te lokken tegen de onderwijzer. Maar volgens de procureur lijdt het geen twijfel dat Anzorov „direct geïnspireerd is geweest door de boodschappen die door Brahim Chnina zijn verspreid”.

Behalve Chnina blijft ook Abdelhakim Sefrioui aangehouden, de islamistische prediker die een tweede video heeft verspreid over de affaire-Paty, waarin hij waarschuwt voor een tweede Srebrenica, de massamoord op Bosnische moslims in 1995. Ook Sefrioui houdt vol dat het nooit de bedoeling was geweest om geweld uit te lokken tegen Paty.

‘Contact met jihadisten’

Ondertussen is ook gebleken dat Anzorov contact heeft gehad met jihadistische kringen in Syrië. De krant Le Parisien citeert politiebronnen die zeggen dat Anzorov via Instagram gesprekken heeft gevoerd met iemand in de Syrische provincie Idlib, waar jihadistische groeperingen de scepter zwaaien. Anzorov stelde in september in het Russisch vragen over de islam en over zijn eigen hijra, de terugkeer naar islamitische bodem.

In totaal zijn zeven personen in staat van beschuldiging gesteld in het dossier, waaronder ook drie vrienden van Anzorov die hem zouden hebben geholpen bij het aankopen van het moordwapen, een mes, en twee luchtbuksen waarmee hij op de politie heeft geschoten voordat hij zelf werd doodgeschoten.