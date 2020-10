Commercieel gehouden pluimvee verplicht binnen wegens vogelgriep

Commerciële pluimveehouders moeten hun vogels vanaf vrijdag binnen houden. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag bekendgemaakt. Aanleiding voor de maatregel is de vondst van vogelgriep vorig weekend bij dode zwanen in de provincie Utrecht. Houders van hobbyvogels zijn uitgezonderd van de ophokplicht.

De overleden zwanen, die werden aangetroffen in de buurt van het dorp Kockengen, bleken besmet met de vogelgriepvariant H5N8. Deskundigen weten vrijwel zeker dat het virus via de vogeltrek vanuit Rusland en Kazachtstan in Nederland terecht is gekomen. Omdat veel wilde watervogelsoorten nu in groepen samenleven, bestaat er een grote kans op verspreiding. Als de pluimveebedrijven hun kippen, eenden, ganzen en kalkoenen binnenhouden, zal de vogelgriep daar minder snel binnenkomen.

Tot wanneer de ophokplicht gaat duren, is nog niet bekend. Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) schrijft aan de Tweede Kamer dat experts het besmettingsrisico in de gaten blijven houden. Zodra het mogelijk is, kunnen de maatregelen worden afgezwakt. Andersom is het ook mogelijk dat er nog strenger moet worden ingegrepen. Dan zouden ook hobbyvogels onder de ophokplicht kunnen gaan vallen.

De laatste keer dat in Nederland een ophokplicht gold, was begin dit jaar. In februari kregen alle commerciële pluimveehouders ook al te horen dat ze hun vogels niet meer naar buiten mochten laten. Ook toen was het vogelgriepvirus H5N8 de boosdoener. Eind april mochten de vogels hun hokken en stallen weer verlaten.