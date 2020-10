Coen Verbraak wint Sonja Barend Award voor beste tv-interview

Journalist en programmamaker Coen Verbraak heeft de jaarlijkse Sonja Barend Award voor het beste televisieinterview gewonnen. Verbraak wordt bekroond voor zijn interview met Srebrenica-veteraan Liesbeth Beukeboom. Hij kreeg de prijs donderdag tijdens de uitzending van De Vooravond uitgereikt uit handen van Sonja Barend zelf.

Verbraak maakte eerder dit jaar een driedelige interviewserie over de genocide in de moslimenclave Srebrenica in 1995. Duizenden moslimmannen werden in dat jaar vermoord door het Bosnisch-Servische leger. In de serie Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat praat Verbraak met Nederlandse militairen die destijds in Srebrenica waren om de enclave te beschermen. „Verbraak ondervraagt, in de prachtige zinnen zoals we van hem gewend zijn, met mededogen naar de wrange details van de missie”, schreef de jury toen Verbraak vorige maand genomineerd werd. „Een interviewdrieluik als belangwekkend historisch document.”

Andere interviewers die dit jaar kans maakten op de Sonja Barend Award waren Antoinette Hertsenberg, Tijs van den Brink, Hugo Logtenberg, Matthijs van Nieuwkerk, Adriaan van Dis, Danny Ghosen, Jeroen Wollaars, Joris Linssen en Eva Jinek. Veertig interviewers, journalisten en tv-recensenten - onder wie Arjen Fortuin van NRC - konden de afgelopen weken stemmen op de genomineerden en hun interviews.

Tweede keer

Het is voor Verbraak de tweede keer dat hij de Sonja Barend Award wint. In 2013 kreeg hij de prijs voor zijn kritische bevraging van voormalig ABN Amro-topman Rijkman Groenink. Dat interview was een onderdeel van Verbraaks veelgeprezen reeks Kijken in de ziel, waarin hij telkens vertegenwoordigers van een bepaalde groep in uitgebreide één-op-één-gesprekken bevroeg. De series gingen over advocaten, politici, voetbaltrainers, militairen en wetenschappers.

Vorig jaar ging de prestigieuze interviewprijs naar Kefah Allush, die in het EO-programma De Kist praatte met voormalig hoogste militair Peter van Uhm. Het gesprek ging onder andere over de zoon van Van Uhm, die in 2008 sneuvelde in Afghanistan, een dag nadat zijn vader Commandant der Strijdkrachten was geworden. Eerder werd de Sonja Barend Award gewonnen door mensen als Clairy Polak, Twan Huys, Janine Abbring en Jeroen Pauw (tweemaal).