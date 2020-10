Celstraf van twintig jaar en tbs in zaak rapper Feis

De rechtbank in Rotterdam heeft de 26-jarige Silfano M. donderdag een gevangenisstraf van twintig jaar en tbs opgelegd voor de doodslag op rapper Feis en twee pogingen tot doodslag. De straf komt daarmee overeen met de eis van het OM van twee weken geleden. M. heeft tot nu toe altijd ontkend degene te zijn geweest die Feis in de nieuwjaarsnacht van 2019 in Rotterdam heeft doodgeschoten.

De officier van justitie zei twee weken geleden bij de strafeis al dat moord met voorbedachten rade niet te bewijzen zou zijn, omdat de schietpartij binnen enkele seconden plaatsvond. Rapper Feis, wiens echte naam Faisal Mssyeh was, en diens broer kregen bij de uitgang van een café met een bekende van Silfano M. een woordenwisseling. M. zou daarop direct zijn wapen hebben getrokken en vier keer hebben geschoten. Feis overleed aan de gevolgen van een kogel in zijn rug. Zijn broer raakte zwaargewond, maar overleefde het voorval wel.

De broer van Feis had voor de poging tot doodslag een schadevergoeding van bijna een ton geëist, onder meer omdat hij zijn werk in de haven van Rotterdam niet meer kan uitvoeren. Hij kreeg van de rechter een vergoeding van 40.000 euro toegewezen. Ook de ouders van M. eisten een financiële compensatie. In totaal moet M. meer dan 125.000 euro aan schadevergoedingen betalen.

Ander schietincident

Bij de gevangenisstraf zit ook een veroordeling voor een ander incident inbegrepen. De rechtbank acht bewezen dat Silfano M. op 1 december 2018, exact een maand voor de dood van Feis, gericht heeft geschoten op de bestuurder van een andere auto. Dat incident zou hebben plaatsgevonden na een verkeersruzie op een afslag van de A20.

Feis maakte naam met zijn debuutalbum ‘Hard van Buiten Gebroken Van Binnen’ dat hij uitbracht bij platenlabel Top Notch. Hij deed mee aan het goed bekeken programma Op Volle Toeren van collega-rapper Ali B. Hij was naast rapper ook werkzaam bij een softwarebedrijf in Rotterdam. Zijn dood maakte veel los in Rotterdam. Honderden mensen kwamen af op een herdenking op het Heemraadsplein in de buurt van het café.