Bouw windmolens Drents-Groningse Veenkoloniën kan doorgaan

De bouw van twee windmolenparken in de Drents-Groningse Veenkoloniën kan doorgaan. Actiegroep Platform Storm, die middels een kort geding de bouw van de parken wilde tegenhouden, is door de voorzieningenrechter in Assen donderdag niet-ontvankelijk verklaard. De actiegroep is volgens de rechter niet de juiste partij om op deze manier de zaak aanhangig te maken. Omdat de zaak niet-ontvankelijk is verklaard, is de rechter niet inhoudelijk op de zaak ingegaan.

Lees ook: Tegenstanders windpark hebben nieuwe hoop door uitspraak van EU-hof

Al jaren werd stevig geprotesteerd tegen de komst van windmolenparken De Drentse Monden en Oostermoer. Het protest mondde uit in asbestdumping en dreigbrieven aan betrokken ondernemers en boeren. In 2018 leken de tegenstanders uitgeprocedeerd, maar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie afgelopen zomer over een Belgisch windpark leek ruimte te bieden voor een nieuwe juridische strijd.

Volgens het EU-hof moest het Belgische windpark alsnog een milieueffectrapportage (MER) krijgen. Binnen de MER wordt bijvoorbeeld ook gezondheidsschade voor omwonenden meegewogen. De twee windmolenparken in Drenthe zijn nooit getoetst op een milieueffectrapportage. Actiegroep Platform Storm vond het ontbreken van een MER reden om de bouw van de windmolenparken tegen te houden.

Platform Storm reageert op Twitter op de uitspraak van de voorzieningenrechter. „De Stichting meent dat deze situatie niet kan en mag voortduren en zal zich dus niet in deze situatie berusten.”