Birnie directeur van De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam

Vanaf 25 januari 2021 is Annabelle Birnie de nieuwe directeur van De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam. Birnie (1968) is sinds mei 2017 directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Eerder was zij onder meer directeur van het Drents Museum voor kunst en archeologie en directeur Art Management, Sponsoring en Evenementen bij ING Groep.

Annabelle Birnie volgt Cathelijne Broers op, die vanaf 1 november de directeur is van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Birnie gaat de koers die enkele jaren geleden door haar voorganger is ingezet doorzetten. Voor de Hermitage geldt dat er meerdere tentoonstellingen tegelijk zijn in samenwerking met verschillende partners. Voor De Nieuwe Kerk houdt dit in dat publiekstrekkers als de ‘biografische tentoonstellingen’ (zoals die over Marilyn Monroe) en de grote overzichtstentoonstellingen (zoals de succesvolle Surinametentoonstelling waar 183.000 bezoekers op af kwamen) voortgezet worden.

De uitdaging zit er voor Birnie in om een nieuw publiek te bereiken. Daar zit nu door de coronacrisis namelijk het probleem, zei adjunct-directeur Paul Mosterd vorige week in The New York Times. Zowel de Hermitage als De Nieuwe Kerk moeten het stellen zonder rijks- of gemeentesubsidie. De kosten worden deels gedragen door sponsors, maar beide zijn voor zo’n zeventig procent afhankelijk van bezoekers. Waar de Hermitage in 2019 voor de tentoonstelling Juwelen! nog op 1.100 bezoekers per dag kon rekenen, kunnen er door de coronamaatregelen dagelijks slechts 600 mensen worden toegelaten. Die aantallen worden momenteel niet eens gehaald, nog niet eens voor de helft aldus Mosterd.

Het probleem is namelijk dat de bezoekers meestal 65+ zijn. Mosterd in The New York Times: „We hadden veel senioren en gepensioneerden, of grootvaders die hun tachtigste verjaardag vierden met een gids en lunch.” Dat is nu een stuk minder geworden, ouderen durven minder te komen en de jonge generatie te weinig.