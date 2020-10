Belgische staat hoeft kinderen Syriëstrijders van hof niet op te halen

De Belgische staat hoeft een zestal kinderen uit gezinnen die naar Syrië zijn vertrokken niet terug te halen. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald in hoger beroep, meldt de Belgische krant De Morgen. Ook de ouders van de kinderen hoeven niet teruggehaald te worden uit Koerdische opvangkampen en de regering hoeft geen dwangsommen te betalen.

Volgens de rechter staat niet vast dat de kinderen uit Belgische ouders zijn geboren en de Belgische nationaliteit hebben. Ook was het volgens de Belgische staat niet mogelijk om de kinderen terug te halen omdat de ouders niet gescheiden wilden worden van hun kinderen. De Koerdische overheid laat het niet toe dat de kinderen het grondgebied verlaten als hun ouders achterblijven. De rechter gaf de Belgische staat daarin gelijk. Het is nog niet duidelijk of de gezinnen in cassatie gaan tegen de uitspraak.

Vorig jaar droeg een Vlaamse rechtbank de regering nog op tien kinderen van vier Vlaamse Syriëstrijders zo snel mogelijk op te halen uit de kampen in Noord-Syrië waar ze vastzaten. De kinderen zijn niet ouder dan tien jaar. De regering moest de kinderen bovendien de benodigde reisdocumenten geven en zou, per dag dat de kinderen niet werden gerepatrieerd, een dwangsom van 5.000 euro moeten betalen. De regering weigerde de kinderen op te halen en ging in hoger beroep. De zaak ging nu nog om zes kinderen, omdat vier kinderen al zelf waren teruggekeerd naar België met een van de ouders.