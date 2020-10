AZ wint ondanks corona-uitbraak Europees duel tegen Napoli

AZ heeft in zijn eerste duel in de Europa League voor een verrassing gezorgd. Met een door het coronavirus flink uitgedunde selectie won de Alkmaarse club in Italië van het hoog aangeslagen Napoli: 1-0. Gelegenheidsspits Dani de Wit maakte in de 57ste minuut het doelpunt uit een fraai uitgespeelde aanval.

Dinsdag meldde AZ dat in totaal dertien van zijn spelers besmet zijn geraakt met het longvirus. In overleg met de KNVB, GGD en de Europese voetbalbond UEFA werd besloten om het duel in Napels te laten doorgaan, ook omdat de Italiaanse autoriteiten geen verbod uitvaardigden. Met negentien arriveerde AZ woensdag in Italië.

PSV begon juist slecht aan de groepsfase van het tweede Europese clubtoernooi. De Eindhovenaren gingen in eigen stadion onderuit tegen Granada: 2-1. Volgende week donderdag wacht op Cyprus de tweede wedstrijd tegen Omonia Nicosia.

Halverwege stond PSV nog op voorsprong. Mario Götze schoot kort voor rust van afstand de bal hard en laag raak. De Duitse nieuwkomer maakte zondag in zijn debuutwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-3) ook al een doelpunt.

Götze bleef na rust in de kleedkamer achter. Granada was in de tweede helft de veel betere ploeg en kwam via Jorge Molina in de 57ste minuut langszij. Even later bracht de Venezolaan Darwin Machis de huidige gedeelde nummer drie uit de Spaanse competitie op voorsprong. Donyell Malen liet daarna nog een kans op de gelijkmaker onbenut. (ANP)