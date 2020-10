‘Al die lege hotels en restaurants zijn intens triest’

Er staat slechts een handjevol bestemmingen op de borden met aankomende- en vertrekkende vluchten op luchthaven Tenerife Sur. Die is vrijwel verlaten, op een paar medewerkers van autoverhuurbedrijven na. Voor 13 à 14 euro per dag is bij Goldcar een Ford Fiesta te huur.

Vijftien kilometer verderop oogt het normaal gesproken bruisende Playa de las Américas als een spookstad. De hotels en restaurants op Tenerife zijn vrijwel allemaal dicht, maar de rekeningen van de eigenaren lopen gewoon door.

Covid-19 heeft de Canarische Eilanden, een autonome regio van Spanje, het afgelopen halfjaar lam gelegd. Dat wil zeggen: dat hebbende Europese maatregelen om het coronavirus te bestrijden gedaan.

Tot grote frustratie van de Canariërs. „Wat ons betreft, is iedere toerist die zich aan de regels houdt van harte welkom”, zegt José Juan Alemán Sánchez, directeur-generaal Volksgezondheid van de Canarische Eilanden.

NRC peilde tijdens de Nederlandse herfstvakantie de stemming op Tenerife en Gran Canaria en sprak behalve Sánchez met eigenaren van appartementencomplexen, een diplomaat, een restauranthouder, gepensioneerde stationmanagers en enkele van de spaarzame buitenlanders die er nog zijn.

Alleen op het strand

In vijftig jaar tijd hebben Annemiek de Riemer (72) en Leny de Kruyff (72) Gran Canaria nog nooit zo rustig gezien. Ze weten waar ze het over hebben: de twee Nederlanders kwamen beiden een halve eeuw geleden naar het vakantie-eiland als stationmanagers van respectievelijk Transavia en Arke.

Nu maken De Riemer en De Kruyff, inmiddels gepensioneerd, dagelijks samen een wandeling over de boulevard van Meloneras.

Beneden zit een vrouw in haar eentje op het strand. „Wel lekker rustig zo”, grapt De Kruyff. „Nee, het is natuurlijk intens triest om langs al die lege hotels en restaurants te lopen. De kans dat je hier met corona besmet raakt, is vrijwel nul. De wintermaanden komen eraan, het Canarische hoogseizoen, maar niemand durft te komen. Nou, dan genieten wij er maar van.”

Toen De Riemer en De Kruyff begin jaren zeventig op de archipel voor de westkust van Afrika werkten, was in Spanje dictator Francisco Franco net nog aan de macht. In die tijd kwam het toerisme mondjesmaat op gang. El Generalissimo zag ook dat buitenlandse gasten verwelkomen veel lucratiever is dan tomaten verbouwen.

De afgelopen decennia groeiden Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, La Palma en El Hierro in de winter en de zomer uit tot de populairste bestemmingen in Europa. In 2019 trokken de eilanden, die in totaal ruim twee miljoen inwoners hebben, ruim 15 miljoen bezoekers. „365 dagen zonder te stoppen”, luidde de slogan van Las Islas Canarias.

Niets leek een nog grotere groei van het toerisme tegen te houden. De Spanjaarden dachten dat ze, na de bouwcrisis van 2008, een nieuw ‘economisch wonder’ hadden gecreëerd. Jaar na jaar werden de records van het totale aantal toeristen gebroken. Zelfs het faillissement vorig jaar van de Britse reisgigant Thomas Cook veroorzaakte amper een rimpeling. Alles zag er naar uit dat ook 2020 een topjaar zou worden.

Alles naar nul

Tom Smulders, mede-eigenaar en directeur van appartementencomplex Corona Verde, zucht op zijn balkon in badplaats Maspalomas als hem wordt gevraagd het jaar te overzien. „Je kunt elk scenario bedenken, maar niemand hield er rekening mee dat alles naar nul zou gaan.”

De Nederlander Smulders, die zich in 1976 op Gran Canaria vestigde om het toerisme voor reisbureau Marysol op te zetten, geldt als de spreekbuis van de honderden eigenaren van appartementencomplexen.

Als vicevoorzitter van de federatie van horeca en toerisme (FEHT) probeert hij bij lokale, regionale, nationale én internationale politici zijn stem te laten horen. „Ik ben normaal gesproken een realist die een positief doel voor ogen houdt”, legt Smulders uit. Hij noemt zichzelf ‘een praktisch en nuchter denkende, soms dwarsliggende Hollander’. „Dat positieve is met 125.000 leegstaande bedden op Gran Canaria nu even weg.”

Hij gaat in gedachten terug naar 29 januari, toen op La Gomera een Duitser de eerste coronapatiënt van Spanje werd. Een kleine maand later moesten op Tenerife alle gasten van H10 Hotel Costa Adeje Palace in quarantaine nadat een Italiaan besmet bleek. Hoewel de eilanden als eerste binnen Spanje met Covid-19 te maken kregen, was destijds nog helemaal niet duidelijk dat er een grote ramp aan zat te komen. Achteraf werd het kordate ingrijpen geprezen, waarmee een grotere uitbraak voorkomen werd.

Smulders: „Het virus waaierde daarna al snel uit over Europa. In tegenstelling tot de Canarische eilanden heeft Europa het virus nog niet onder controle. En daar betalen wij een hele hoge prijs voor.”

De Canarische Eilanden gingen op 15 maart, tegelijk met de inwoners van het Iberisch Schiereiland waar het Spaanse vastland deel van uitmaakt, maandenlang in lockdown.

Patricia van Ballegooijen moest haar tapasbar in Adeje, een dorpje op Tenerife, sluiten. „Het was het begin van een jaar vol onzekerheid”, zegt de 61-jarige Rotterdamse, die met twee andere Nederlanders de zaak runt. Toen de lockdown vanaf mei stapsgewijs werd afgebouwd, kwam de klandizie snel terug. Van Ballegooijen draaide naar eigen zeggen zelfs „een topzomer. We konden het gewoon niet aan, zoveel mensen kwamen er eten. Maar toen de eilanden eind augustus door een deel van Europa weer op ‘rood’ werden gezet, was dat snel voorbij.”

Frustratie op de archipel

Het is vooral het gebrek aan een eenduidig Europees beleid waardoor de ondernemers op de archipel gefrustreerd raken. Zo had Tenerife volgens de regels van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het eind van de zomer nog ‘geel’ kunnen blijven. Maar toen de Nederlandse honorair consul daar navraag over deed. kreeg hij uit Den Haag te horen dat er geen onderscheid tussen provincies zou worden gemaakt.

„Vanuit Nederlands oogpunt valt dat te begrijpen, maar voor een ondernemer op Tenerife is dat besluit desastreus,” zegt de Belg Stan Weytjens. Behalve consul is hij ook eigenaar is van vastgoedonderneming Los Menceyes, dat van het kleine Palm-Mar een luxe resort maakte. „Vergeet niet dat hier elk jaar bijna zes miljoen toeristen komen. Misschien zou Europa een groep eilanden voor de kust van Afrika anders moeten bekijken.”

Weytjens heeft zich in ruim dertig jaar tijd zo’n positie verworven op Tenerife dat hij niet zo zenuwachtig wordt van de coronacrisis. „Het is misschien raar om te zeggen, maar ik heb nog nooit zoveel appartementen verkocht als na de lockdown”, zegt de 61-jarige ondernemer.

Toch denkt hij dat er, vooral in de hotelsector, nog veel klappen zullen vallen. In een rondje langs Playas de las Américas en Costa Adeje wijst Weytjens op de talloze luxueuze accommodaties.

Enkele daarvan, zoals het Sheraton en H10 Hotel Costa Adeje Palace, zijn nog open, maar de bezettingsgraad komt niet boven de zes procent uit. „Dat is desastreus natuurlijk”, zegt Weytjens. „Bedenk wel dat we hier op de eilanden met twee miljoen inwoners voorzieningen overeind moeten houden die geschikt zijn voor vijftien miljoen mensen. Dat is onmogelijk.”

Plannen voor luchtbrug

Het is volgens Weytjens zaak dat de autoriteiten en de toerismesector op de Canarische Eilanden de handen ineenslaan om nog iets van het winterseizoen te maken. Terwijl het coronavirus grote delen van het Spaanse vasteland in zijn greep heeft, zakte het aantal besmettingen op de eilanden de laatste twee weken overal onder de 50 per 100.000 inwoners.

Als het aan de regering op de Canarische Eilanden ligt komt er een luchtbrug tussen Europa en de archipel. Groot-Brittannië en vooral Duitsland, van waaruit komende week weer zeventig vluchten staan gepland, voelen daar wel voor.

Om onzekerheid bij toeristen weg te nemen, heeft de Canarische regionale regering zelfs een verzekering voor toeristen in het leven geroepen, zodat hun ziekte- en verblijfskosten bij een besmetting worden vergoed als hun eigen verzekering die niet dekt. Zoals directeur generaal Volksgezondheid van de Canarische Eilanden Alemán Sánchez zegt: „We moeten de juiste balans vinden tussen gezondheid en economie. We worden er niet beter van als de toeristen hier massaal wegblijven.”