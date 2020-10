Zingende theepot strijdt tegen corona

‘Draag een mondkapje! Is dat nou echt te veel gevraagd?”, zingen de theepot en de kandelaar, bekend uit Disneys Beauty and the Beast in de aanstekelijke Covid-19-parodie van de Amerikaanse zanger en acteur Noah Lindquist. Sinds het 17 oktober online werd gezet, is het al bijna anderhalf miljoen keer bekeken. Begrijpelijk, want de tekst is erg geestig en scherp, in een aanval op de Trump-achtigen die beweren dat de ziekte weinig voorstelt en mondkapjes een aanslag op de persoonlijke vrijheid zijn.

Mrs. Potts, de theepot, en Lumière, de kandelaar zingen „Wear a mask, wear a mask” in plaats van het oorspronkelijke „Be our guest”, waarmee ze in de film het meisje Belle, gevangen in het betoverde kasteel van het Beest, voor het diner uitnodigen. „Kom erbij,” luidt de Nederlandse vertaling, „zet je zorgen maar opzij./ Een servetje om je nek, cherie/ De rest van ’t werk doen wij.”

Voortdurend laat Lindquist de beelden van Disneys tekenfilm uit 1991 in zijn hermontage aansluiten op zijn tekst. Hij maakt van het servetje om je nek een masker voor neus en mond. En als kandelaar Lumière Belle het menu voorhoudt uit het oorspronkelijke filmpje, klinkt de tekst „Come on and read some data/ All you mask debaters…”.

Wat de Disney Company officieel van de parodie vindt, is niet bekend. Maar een van de Disney-topmensen, Joe Rohde reageerde op Twitter positief: „Dit is zo goed gedaan, ik ben er gek op als beeld en tekst in een parodie goed samenvallen.”

‘Wear A Mask’ is natuurlijk niet het enige Covid-19-lied. Wereldwijd bloeien sinds het begin van de pandemie corona-lockdownliederen op. Zo bewerkten zowel de Franse jazz-band Avalon Jazz Band en het Amerikaanse a-capella-koor Women of the World het jazznummer ‘Don’t Get Around Much Any More’ tot vrolijke Covid-19-versies. In Nederland kwamen Arjen Lubach en Merol in april al met een dampend en origineel liefdeslied in tijden van social distancing, Ik **** je op afstand, met teksten als „Geef me een seconde en ik flatten je curve”.