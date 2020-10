Zeventig kunstwerken in Berlijnse musea beschadigd bij ‘aanslag’

In verschillende musea in Berlijn blijken op 3 oktober in totaal zo’n zeventig kunstwerken uit vooral de Oudheid met een olie-achtige vloeistof bespoten en beschadigd te zijn. Duitse media spreken van een aanslag, ook al is over de toedracht of een dader nog niets bekend.

Omdat een van de bekendste activisten tegen de coronamaatregelen afgelopen maanden een hetze heeft gevoerd tegen een van de musea, het Pergamonmuseum, wordt in de pers de vraag opgeworpen of aanhangers van deze Attila Hildmann achter de beschadigingen zitten. De politie zegt alleen de zaak in onderzoek te hebben.

De beschadigde objecten zijn Egyptische sarcofagen, sculpturen en schilderijen, die tentoongesteld zijn in musea op het Museumsinsel, waar behalve het Pergamonmuseum onder meer de Alte Nationalgalerie, het Altes Museum en het Neues Museum staan. Om welke werken het precies gaat is nog niet bekend. In een commentaar spreekt de Berliner Zeitung van „een aanslag op ons culturele zelfbeeld”.

Raadselachtige actie

Waarom de kwestie is stil gehouden tot journalisten van Die Zeit en Deutschlandfunk er dinsdagavond achter kwamen, is nog onduidelijk. Raadselachtig is ook hoe een zo omvangrijke actie heeft kunnen gebeuren, zonder dat iemand van publiek, suppoosten of beveiliging het in de gaten had. Op 3 oktober viert Duitsland de dag van de Duitse eenheid.

De extreemrechtse complotdenker Hildmann was aanvankelijk vooral bekend als veganistische kok en auteur van kookboeken. Sinds de coronacrisis is hij prominent aanwezig om demonstraties tegen de beperkende maatregelen. Herhaaldelijk is hij daarbij gearresteerd wegens antisemitische leuzen en agressief gedrag. Steeds meer lijkt hij ook de ideeën van de Amerikaanse QAnon-beweging te verbreiden.

Over het Pergamonmuseum schreef hij op het sociale medium Telegram dat daar de troon van Satan staat, waar ’s nachts mensenoffers gebracht en kinderen verkracht worden. Ook heeft hij erop gewezen dat het geen toeval kon zijn dat bondskanselier Merkel tegenover het Pergamonmuseum woont.