Zeven kinderen met één smartphone de heuvel op

Aisah Bella mist haar vriendinnen het meest, daarna het voetballen op het plein en de renspelletjes in de pauze. Ze heeft geen idee wanneer ze weer naar school mag. „Ik heb op het nieuws gezien dat het nog wel een jaar kan duren. Dat is zó lang.”

Aisah zit in de laatste klas van de basisschool en dankzij haar mobiele telefoon kunnen zeven kinderen uit haar dorp nog íéts van lessen volgen. Bijna elke dag stiefelen ze met hun groepje de heuvel achter hun huizen op, omdat ze beneden geen telefoonsignaal hebben. „Toen ik erachter kwam dat ik daar wel bereik had, ben ik het meteen aan iedereen gaan vertellen.”

Bovenaan de heuvel staat naast het bospad een hutje op houten palen. Eenmaal erin geklommen halen de kinderen hun schriften en pennen tevoorschijn. Een meisje krijgt een stomp omdat ze haar pen is vergeten. Aisah pakt haar telefoon erbij en dicteert de vragen die ze via WhatsApp van de juf heeft gekregen. Iedereen pent driftig mee. Het zijn meerkeuzevragen voor het vak burgerschap, over de Indonesische staatsideologie Pancasila. „Als je een vriend helpt die van zijn fiets is gevallen, welk principe van de Pancasila is dat dan?”

In Indonesië blijft het onderwijs internationaal gezien achter. Die achterstand groeit nu een groot deel van de scholen al sinds eind maart, begin april, is gesloten wegens het risico op verspreiding van het coronavirus. In rode en oranje zones met hoge aantallen besmettingen moeten de scholen verplicht dicht. In groene en gele zones mogen ze open. Van die zones zijn er nog maar weinig over. Bijna zeventig miljoen leerlingen en studenten moeten vanuit huis hun lessen en vakken zien te volgen.

De luxe van een smartphone

Het dorp van Aisah ligt in Lebak, een arm regentschap in het conservatieve westen van het Indonesische eiland Java. Aisah is pas twaalf, maar ze draagt al een hoofddoek, net als de meeste van haar buurmeisjes. Ze wil graag ustazah worden, islamgeleerde. Ze is enig kind, de meeste gezinnen in het dorp hebben meer monden te voeden en kunnen zich de luxe van een smartphone niet veroorloven. Aisah maakt zich zorgen dat ze achterloopt met school. Wiskunde vindt ze moeilijk. „Als ik het niet begrijp, kan ik de juf appen, maar meestal google ik het gewoon.”

Haar juf Sri Hartati woont een dorp verderop. Ook bij haar is de internetdekking slecht. Meestal gaat ze aan de kant van de weg zitten met haar laptop. Van de 49 kinderen in haar klas heeft ongeveer de helft een smartphone thuis, schat ze. „De rest kijkt mee met klasgenootjes. In één dorp waar niemand een smartphone heeft, wonen vier leerlingen. Met hen heb ik al helemaal te doen.”

Ze stuurt de opdrachten naar kinderen die wel een telefoon hebben in een groepsapp. Eén keer in de week komt iemand alle schriften op school afgeven.

Natuurlijk lopen ze achter op schema, zegt Sri Hartati, ze komt lang niet aan alle stof toe. Ze heeft haar eisen inmiddels naar beneden bijgesteld: „Mijn principe is: zolang ze elke dag maar íéts aan school doen.” Dat lukt ook niet iedereen, er zijn leerlingen die al maanden niets doen. „Die zeggen, juf, als we u niet kunnen zien, dan hebben we er geen zin in. De meeste leerlingen willen gewoon graag weer naar school. Ik zie het aan hun status op WhatsApp: ‘Ik mis school zo, konden we maar weer naar school.’ Het maakt me verdrietig.”

Uit allerlei gebieden met geen of slechte dekking, zoals Lebak, komen de afgelopen maanden verhalen van kinderen die toeren uithalen om hun schoolwerk te kunnen doen. In het noorden van Sumatra klimmen leerlingen in de bomen voor bereik. Bij het Dieng-plateau in het midden van Java zitten ze op het dak van een huis. Elke paar weken gaan weer nieuwe foto’s viral van plukjes kinderen aan een rivier, op een berg of zomaar langs de kant van de weg.

Devi Jubaeda, een leraar op West-Java, loopt naar het huis van een leerling met een schoolbord en een tas vol boeken.

De Wereldbank heeft onderzoek gedaan naar de impact van Covid-19 op het onderwijs in Indonesië. Daaruit blijkt dat de PISA-score, de wereldstandaard voor onderwijs, in Indonesië na een paar maanden al is gedaald. Hoe langer de sluiting duurt, hoe steiler de daling. Wanneer de scholen weer opengaan, is onduidelijk.

Gemiddeld zouden leerlingen thuis ongeveer 40 procent leren van wat ze op school zou worden bijgebracht. Rijke en oudere kinderen met laptops en internet halen dat gemiddelde omhoog, arme kinderen op het platteland zonder bereik of telefoon trekken het naar beneden: „Die leren maar zo’n 5 procent van wat ze anders in de klas zouden leren.”

Onderwijs was al niet zo goed

Tegelijkertijd stelt de Wereldbank vast dat de achteruitgang relatief gezien meevalt, omdat Indonesië in normale tijden al niet zo goed presteert. Zo’n 70 procent van de leerlingen las ook vóór de pandemie niet goed genoeg om aan de internationale standaarden te voldoen.

In het rapport adviseren de onderzoekers vooral om nu de effectiviteit van online leren te verbeteren en om zich minder te richten op de toegang tot internet. „De grootste winst is te behalen door de instructies van leren op afstand te verbeteren.”

Hoewel de Indonesische minister van Onderwijs Nadiem Makarim vooral een tech savvy figuur is – hij was een van de oprichters van de populaire vervoersapplicatie Gojek –, erkent hij dit probleem zeker. „Hoe fantastisch technologie ook is, het zal nooit dat ene geweldige schoolhoofd vervangen”, zei hij in een interview over digitale ongelijkheid.

Losse opdrachten en amper uitleg

In hoofdstad Jakarta zit Ezra Letizia schoolwerk te doen in een buurthuis dat van de overheid gratis wifi krijgt. Ezra is vijftien jaar en ze is net aan het eerste jaar van een mbo-opleiding begonnen. De verbinding scheelt haar ouders veel geld aan databundels en de wifi hier is „lekker snel”, zegt ze.

De toegang tot internet is voor haar het probleem dus niet, maar de manier waarop ze les krijgt, is wel problematisch. Ze krijgt alleen losse opdrachten en amper uitleg. „Ik heb nu boekhouding als vak, maar daar begrijp ik vaak maar weinig van. Het is veel moeilijker dan op mijn oude school.”

Er zijn ongeveer twintig plekken in het buurthuis – een situatie die verdacht veel weg heeft van een gewoon klaslokaal. De kinderen zitten keurig in uniform. Tussen hen in staan spatschermen van doorzichtig plastic. De leerlingen zijn van alle leeftijden en allemaal hebben ze een telefoon of een laptop.

Erg interactief is het niet, niemand doet aan videobellen met Zoom of Teams. Ze krijgen opdrachten van de leraren via WhatsApp en soms zitten er links naar uitlegvideo’s bij. Ezra vraagt haar leraar weleens wat, als ze iets niet begrijpt. „Maar het duurt vaak lang voor ik antwoord krijg. Ik wil het liefst gewoon weer naar school, dan kan ik het gewoon rechtstreeks vragen.”

Internet grote dekking Indonesië heeft voor een archipel van 17.000 eilanden, die van oost tot west meer dan 5.100 kilometer beslaan, een indrukwekkende internetdekking. Ongeveer 89 procent van het land heeft een verbinding met 2G, 3G of 4G. Dit is een schatting van eind 2018 en sindsdien is het percentage waarschijnlijk toegenomen. Dat betekent ook dat ongeveer 11 procent van het land nog géén signaal heeft. Volgens het landelijke telecommunicatie-agentschap zijn in dat gebied ongeveer 9.500 dorpen. Het agentschap had in 2018 nog de hoop dat ze in 2020 alle blanco plaatsen van dekking zouden hebben voorzien, maar dat is niet gelukt.

