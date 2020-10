Vrouwenruggen in een trui van zachte penseelstreekjes

Een familielid omschreef de Zweedse schilder Anders Zorn (1860-1920) ooit als ‘een hybride tussen gentleman en boer’. Hij werd geboren op een boerderij bij Mora, aan het Siljanmeer, en zou zijn liefde voor die streek later omzetten in schilderijen van het eenvoudige, traditionele leven op het Zweedse platteland. Maar eerst ging hij op zijn vijftiende naar de kunstacademie in Stockholm, waar hij al gauw bekendstond als een uitzonderlijk begaafd aquarellist. Als jongeman reisde Zorn half Europa door en bleef een tijdje hangen in Engeland. Aangemoedigd door Engelse schildersvrienden begon hij daar ook te schilderen in olieverf. Met zijn vrouw woonde hij zijn eerste vijf huwelijksjaren in Parijs en daarna verbleven ze een jaar in Amerika, waar hij een veelgevraagd portretschilder werd in societykringen. Zorn ging nog vaak naar Amerika terug en portretteerde er de presidenten Cleveland, Taft en Roosevelt, de kunstverzamelaar Isabella Stewart Gardner en menige bankier en industriëel.

In 1896 keerde hij terug naar Mora. Boer-gentleman als hij was liet hij daar een landhuis bouwen dat het midden hield tussen een vikinghut en een moderne villa. Hij begon zich te verdiepen in de cultuur van zijn geboortestreek, verzamelde folkloristische spullen en zelfs complete boerderijen, die hij liet overkomen naar een door hem gesticht openluchtmuseum. Zijn kunst werd onderwijl een soort openluchtmuseum in schilderijvorm. Klederdracht, landarbeid, hooizolders, boerenbruiloften, drankstokerij – het bleef allemaal in verf bewaard.

Anders Zorn, De eerste keer, 1888 (olieverf op doek, 91 x 54 cm), Finnish National Gallery, Ateneum Art Museum, Helsinki. Foto Finnish National Gallery, Jouko Könönen

Zakelijk inzicht

Behalve van nostalgie getuigt dat ook van zakelijk inzicht, want Zorns vlot geschilderde plattelandslyriek deed het goed op de internationale kunstmarkt. Felbegeerd waren zijn schilderijen van vrouwen die sensueel pootjebaden in een Zweeds meer. Ze zijn naakt, maar worden warmgehouden door het rossige licht van een zomernamiddag, dat over hun ruggen ligt als een trui van zachte penseelstreekjes.

Ondertussen bleef Zorn ook in Zweden portretopdrachten aannemen, onder meer van Oscar de Tweede. Ernstig, een beetje vermoeid misschien, zit de koning met zijn hangsnor van witte verfvegen voor zich uit te staren, zijn handen tot een paar rake kwaststreken samengevouwen op zijn schoot. Het portret, geleend van de huidige Zweedse koning, hangt momenteel tussen andere levensgrote portretten van Zorn in een zaal van het Kunstmuseum in Den Haag, dat deze herfst een tentoonstelling aan hem wijdt. In zes grote zalen en zeven kleinere kabinetten wordt een verhelderend beeld gegeven van zowel de bucolische als de mondaine kant van Zorns oeuvre.

Wat in dat oeuvre een beetje irriteert is de manier waarop hij de fotografie inzette bij het maken van zijn schilderijen, aquarellen en grafiek. Dansende boeren, golvend water, spontaan lachende vrouwengezichten: dat soort kortstondige momenten, houdingen en lichtsituaties ontleende Zorn duidelijk aan foto’s. Toen hij met schilderen begon waren fotocamera’s net beschikbaar voor amateurs, en daar heeft hij zijn hele verdere loopbaan dankbaar gebruik van gemaakt. Het Zornmuseum naast zijn woonhuis in Mora bezit zo’n duizend foto’s van zijn hand.

Anders Zorn, Midzomerdans, 1897 (olieverf op doek, 140 x 98 cm) Foto Nationalmuseum, Stockholm

Knullig

Maar zijn vertaling van fotografisch beeld in olie- of waterverf is vaak knullig. Veel schilderijen en aquarellen ogen onevenwichtig doordat de uit foto’s gehaalde onderdelen (meestal de figuren) veel preciezer en voorzichtiger zijn weergegeven dan de met flair gesuggereerde rest. En waar Zorn die onderdelen wél in het grote geheel meekrijgt, heeft zijn stilering iets oneigenlijks. De impressionistische schildertoets kwam ooit logisch voort uit de behoefte iets vluchtigs snel te noteren, maar in een foto is de vluchtigheid al lang gestold. Er is geen reden meer tot schetsmatigheid.

Je ontkomt in Den Haag niet aan de indruk dat Anders Zorn, schilder van het landleven, vooral naar buiten is gegaan om blote meisjes te vangen met zijn camera, om de foto’s vervolgens binnen in zijn comfortabele vikinghut na te schilderen op een manier die spannend lijkt, maar eigenlijk risicoloos en behaagziek is. Het leven is hier niet op heterdaad betrapt, het leven is weg.

Tentoonstelling Anders Zorn – De Zweedse idylle. Tot en met 31 januari 2021 in Kunstmuseum, Den Haag. Inl: kunstmuseum.nl ●●●●●